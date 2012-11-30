Not edin: 5 Aralık 2012 Çarşamba

Dileyen Sultan Süleyman’ın at ve harem tercihlerini ya da patriot füzelerinin düğmesine kimin parmağının basabileceğini ya da kutup ayısı ile bahtsız bedevi ilişkilerini gündem belleyip saçmalıkları deli saçmalığına taşıyan bir şehvetle tartışadursun…

5 Aralık Çarşamba günü 13 Tıp öğrencisi aylar sonra ilk kez yargıç karşısına çıkacak.

Tıp eğitimini ciddiye alan, tıp biliminin ticarileştirilmesini sorgulayan, klavye eylemciliği ile yetinmeyip sokaklarda kendi doğrularını savunan 13 genç kadın ve erkekten söz ediyorum.

Onlar 6 Haziran’da gözaltına alındılar, içlerinden 13’ü tutuklandı.

Haydi parmak hesabı yapalım: 6 Haziran’dan 5 Aralık’a kaç gün geçti?

Doğru hesapladınız: Tastamam 182 gün !

Yargıç karşısına çıkmadan demir parmaklıklar ardına tıkılan 13tıp öğrencisi tastamam 182 gün tutuklu kalmalarına yolaçacak nasıl bir suç işlemiş olabilirler sizce?

Buna en iyi cevabı savcı iddianamesi verir.

Vermiş de zaten.

Bu çocuklar poşi takmışlar. Savcıya göre bu terör örgütü üyesi sayılmaları için bir kanıttır.

Bu çocuklar 13 Mart 2011 yılındaki “Çok Ses Tek Yürek” Mitingi’ne katılmışlar. Savcıya göre Anayasal haklardan biri olan mitinge katılmak terör örgütü üyesi kabul edilmeleri için bir kanıttır.

Bu çocuklar pankart açmış ve taşımışlar, ıslık çalmışlar, halay çekmişler. Savcıya göre bunlar da somut birer suç kanıtıdır.

Bu çocuklar Türk Tabipleri Birliği Tıp Öğrencileri Kolu (TTB TÖK) içinde bir araya gelip sağlık sistemini tartışmış ve sorgulamışlar. Savcıya göre bu elbette bir suç kanıtıdır.

Bu çocuklar eğitimlerinin bir parçası olan halk sağlığı stajlarında sağlık taraması yaptılar ve bir öğrenci kulübü olan HASAT’ın etkinliklerine katıldılar. Bunların birer suç kanıtı olduğunu savcı elbette bizlerden daha iyi biliyor.

Bu kadar kanıt yetmez. Maddi kanıtlar da gerekir. Onlar da eksik edilmedi. Öğrencilerin ders notları, o notlara ekledikleri dip notlar, bilgisayarlar, DVD’ler, CD’ler, kitap ve defterler de bu azılı teröristlerin suçunu kanıtlayan maddi kanıtlar oldu.

Ve gencecik 13 kadın ve erkek bu yüzden tam 182 gündür tutuklular.

İçiniz kaldırıyorsa bir öğrencinin yarı yılına denk gelen bu süreyi saat, dakika olarak da hesaplayın…

* * *

Bu yazıda fark ettiğiniz ve basın savcılarının elbette fark edecekleri gibi 5 Aralık’ta ilk duruşması yapılacak olan bir davayı etkilemek gibi bir amaç güdülmüyor.

Ama kesinleşmiş ve uygulanmakta olan bir karar olarak bu gençleri tutuklayan mahkemenin kararı tartışılıyor. Tutuklamanın bu düzeye indirilmesi ile hukuk fakültelerinde okutulan “Yargıç hak ve nısfet ile hüküm verir” temel ilkesine ve mahkemelerinin görevlerinin kanunları uygulayan basit birer aygıt değil, insanlığın adalet arayışını ete kemiğe büründürmek olduğunun altını kalın çizen hukuk felsefesi derslerine uyup uymadığı tartışılıyor…

Yoksa 5 Haziran günü 13 tıp öğrencisini yargılamaya başlayacak olan yargıçların yukarıdaki ilkelere uygun davranacaklarına kuşkum yok…

Yani kuşkum olmamalı…

Yani kuşkum olmasın umudundayım.

Yani…

* * *

Dip not: Elimde ağustos ayından kalma bir sayısal veri var. Ağustos ayında hapishanedeki öğrenci Sayısı 2484 (Yazıyla: iki bin sekiz yüz seksen dört) idi. Bu gün bu sayı kaça ulaştı bilmiyorum.

Ve ben, bu gün 2482 üniversite öğrencisi gencecik kadın ve erkeklerden sadece 13’ünün öyküsü üstüne bir Tırmık yazdım. Geri kalanları, bilgileri bana, benim gibilere ulaşmayanları düşününce içim daraldı ve içim dağlandı.

Sizin de öyle olsun…