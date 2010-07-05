İzin de Kısa, Yazı da...

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi’nin kararını seçkin hukukçular uzun uzun değerlendirecekler. Yanlış oldu, düzeltiyorum: Uzun uzun değil kısa kısa değerlendirecekler. Çünkü ortada hukuk bilimi, evrensel hukuk ilkeleri açısından uzun uzun değerlendirmeyi hak eden bir karar yok
Gözünüzden kaçtıysa şu videoyu izleyin. Sizin de yüreğiniz kabarsın, içiniz ısınsın…
Biz Silivri’de Gezi Davası ve özellikle Osman Kavala aynasında Türkiye’de hukuku savunmaya, hak savunucularının yanında bıkmadan, usanmadan saf tutmaya devam edeceğiz. O aynada, bakmasını bilen gözler Edirne’nin mapus damından dava ve hücre arkadaşı Abdullah Zeydan ile birlikte volta atan Selahattin Demirtaş’ı da görür...
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