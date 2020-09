İnce ince Muharrem İnce

Eğer bir haber "Adının açıklanmasını istemeyen bir yetkili…" diye bir cümleyle başlıyor ve içeriği ona dayanıyorsa o haberin doğruluğundan kuşkulanın. Keza "Yakın çevresinden birinin açıkladığına göre" gibi bir cümle de ilgilenmeye değer ama doğruluğu da aynı ölçüde kuşkuludur.

CHP'nin 2018 Cumhurbaşkanı seçiminde AKP Reisi'nin karşısına adayı olarak çıkardığı Muharrem İnce üstüne son günlerde birileri ince ince bir şeyler dokuyor. Dokumacı, Muharrem İnce'nin kendisi mi, sahiden "yakın çevresinden biri" mi, yoksa başkaları Muharrem İnce üstünden bir dümen mi çeviriyor?

Bu sorunun cevabını bilmiyorum. Muharrem İnce dışında bilen olduğunu da sanmıyorum. O yüzden İnce'nin kendisinin habercilerin önüne çıkıp açıklama yapmasını beklemek daha doğru olacak.

* * *

Peki durup dururken bu "Muharrem İnce olayı" neden patlak verdi?

" Olayı" dedim çünkü haber kanalı TV'lerde her şeyi bilen, her alanda uzman, her konuda söyleyecek sözü olan "tartışmacılar" saatlerce bunu konuşuyorlar. Keza AKP medyasından az biraz muhalif gibi görünen gazetelerde de epey yorum döktürülüyor, ahkâm kesiliyor. Yani ortada sahiden bir "olay" var.

Herhalde "olay" temmuz sonundaki CHP kurultayında en arka sıralara, kenef kapısının önüne oturtulmasıyla patlak vermedi. Besbelli ki CHP yönetimi ile Muharrem İnce arasında taaa kaybedilen cumhurbaşkanı seçimi akşamına kadar uzanan bir sorun var.

Ama bunlar beni, bizi niye ilgilendirsin ki?

Öyle ya Muharrem İnce ile CHP yönetimi arasındaki "sorun"un siyasal, ideolojik, programatik bir içeriği bulunduğuna ilişkin bilgisi, görgüsü olan var mı? Bugünkü CHP programını, benimsediğini ilan ettiği ilkeler, yürüttüğü muhalefet tarzının içeriği üstüne Muharrem İnce'den bir itiraz duyan var mı?

Daha temel bir soru: 2018 cumhurbaşkanı seçimi sırasında onlarca mitingde konuşan, ekranlara çıkan, sorulara cevaplar veren, kampanya sırasında yurttaşlara seslenen Muharrem İnce'den aklınızda ne kaldı?

Mesela "Cumhurbaşkanlığı sistemi" denen deli saçması modele ilişkin Muharrem İnce ne dedi?

Mesleğim gereği o günlerde söylediklerini olabildiğince yakından izlemeye çalıştım. Belleğimde "Erdoğan kötü yapıyor, ben iyisini yapacağım"dan öte bir eleştiri yok. Yani sisteme, parlamentonun işlevsizleştirilmesine, tek adam yönetimine, kuvvetler ayrılığı ilkesinin fiilen yok edilmesine köklü (hatta köksüz) bir itiraz hatırlamıyorum. O seçim kampanyasından "Onu seçme beni seç. Çünkü o kötü, ben iyiyim"ten öte ciddiye alınır bir slogan kaldı mı belleğinizde?

Sonrasında ne oldu?

Seçimi kazanamadığını ama CHP'nin yüzde 20'lerde kazık kakmış oylarını yüzde 30'lara çıkardığını söyleyip övündü. O oyların AKP Reisi karşısındaki aday Muharrem İnce olduğu için yüzde 30'a vardığını söylemek ne kadar doğru? Öyle ya Erdoğan'dan kurtulmak isteyen seçmenler CHP'nin çıkaracağı aday kim olursa olsun yüzde 30'a yaklaşan bir tercih ortaya koyacaklardı.

Tıpkı 2019 yerel seçiklerinde, daha önce İstanbul'un küçücük ve pek de tanınmayan bir ilçesinde belediye başkanı olan, pek çok kişinin adını bile duymadığı Ekrem İmamoğlu'nun AKP adayını silip geçtiği gibi? İmamoğlu'na tercih eden seçmenler onun Beylikdüzü'nde çok başarılı bir belediye başkanlığı yaptığını biliyorlardı ya da öğrendiler de o yüzden mi oylarını ona yönelttiler? İmamoğlu yerine, tıpkı onun gibi kirlenmemiş, seçmenlere sevimli ve güvenilir görünen bir CHP adayı da aynı oyları almayacak mıydı?

* * *

Peki Muharrem İnce seçimi kaybettikten sonra ne yaptı?

Bence hiç. Bir çıkışını, partiye yönelik köklü bir itirazını, parti yönetimine karşı farklı öneriler ürettiğini bilen, gören, duyan var mı?

2018 cumhurbaşkanı seçiminden önce Muharrem İnce CHP'deki milletvekillerinden herhangi biriydi. Adını bile yeni duyanlar vardı. Aday oldu. Tanındı. Seçim yapıldı, geçti ve Muharrem İnce yeniden CHP üyelerinden herhangi biri oldu...

Peki öyleyse bu durup dururken CHP'den kopup yeni bir parti kurma iddiası, kararı nereden ve neden çıktı?

Yine soralım: Bu yeni parti "olayı" çıktığından beri AKP medyasında haberlerdeki, yorumlardaki, analizlerdeki düğün bayram havası nedir?

İyi Parti lideri Meral Akşener'e "Kızım eve dön" çağrıları ile Muharrem İnce'nin çıkışı ve onun yeni bir muhalif parti kurucusu gibi değil ittifak yapılabilecek bir "ortak adayı"gibi görülmesi arasında bir bağlantı kurulabilir mi?

Olası bir seçimde yüzde değil binde bilmem kaçlık oyların bile kilit işlevi olacağı anlaşılıyor. Peki Muharrem İnce bir parti kurarsa alacağı binde bilmem kaç, hadi diyelim yüzde bilmem kaç oy hangi yöne akar?

* * *

Bu yazı çoğu cevapsız onlarca soruyu içeren bir Tırmık oldu.

Eğer "yakın çevresinden birilerinin" söyledikleri gerçekse başlayan haftada Muharrem İnce konuşacak(mış).

Hele bekleyip dinleyelim bakalım.