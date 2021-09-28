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Aydın Engin

aydengin@gmail.com

28 Eylül 2021

HDP sözünü söyledi; şimdi sıra sizde…

HDP seçmen kitlesinin desteğini almadan hiçbir “ittifak” ya da seçim işbirliği hedefe ulaşamıyor. Ya HDP’yi de içine alan bir seçim işbirliği ya da dört yıl daha en tepesinde Recep Tayyip Erdoğan’ın oturduğu bir AKP – MHP iktidarı.

 

HDP “Tutum Belgesi”ni açıkladı. 

Evelemeden, gevelemeden AKP Reisini Saray’dan indirecek, Meclis’te çoğunluğu eline alacak AKP’siz, MHP’siz bir iktidar için hangi ilkelerde buluşacağını açıkladı.

Tırmık’ta kim bilir kaç kez yazıldı. Bir seçimde AKP – MHP ortaklığını iktidar koltuğundan indirmek ancak HDP ile bir seçim işbirliği yapmakla mümkün, HDP’siz, ister toplayın, ister çıkarın, çarpın, bölün. I-ıh olmuyor.

Böyle bir seçim işbirliğinden hoşlananlar, sevinenler olacaktır. Ama  “Eyvah ülkesiyle ve milletiyle bölünmez bütünlük yıkılıyor” diye karalar bağlayanlar da olacaktır. Ama sonuç değişmeyecek. HDP seçmen kitlesinin desteğini almadan hiçbir “ittifak” ya da seçim işbirliği hedefe ulaşamıyor.

Ya HDP’yi de içine alan bir seçim işbirliği ya da dört yıl daha en tepesinde Recep Tayyip Erdoğan’ın oturduğu bir AKP – MHP iktidarı.

Karar ve sorumluluk şimdi başta ana muhalefet partisi CHP olmak üzere İyi Parti’nin, Saadet Partisi’nin, DEVA Partisi’nin, Gelecek Partisi’nin  omuzlarında…

HDP’nin Tutum Belgesi’nin tam metni herkesin bir tık uzağında. Dileyen satır satır okusun, dileyen başlıklara baksın. HDP açık seçik, farklı anlamaya kavramaya olanak bırakmayan bir yalınlıkta sözünü söylemiş:

- Hanımlar, beyler bu ilkelere evet diyorsanız seçimde sizlerle birlikte hareket ederim, armudun sapı var, üzümün çöpü var mızmızlığına girerseniz bensiz yürümeyi seçtiniz demektir. Karar sizin…

Bu kadar.

*   *   *

Bu Tırmık alışılmışın dört katı uzatılabilir. 11 maddenin her biri üstünde  uzun uzun durulabilir.

Peki buna gerek var mı?

Bence yok.

HDP’nin dün yaptığı gibi yapmaktan yanayım. Evelemeden gevelemeden muhalefet partilerine seslenip yazıya nokta koyalım ve başta CHP olmak üzere muhalefet partilerinin cevabını bekleyelim.

Bu günlük susmanın bile “Biz bu ilkeler bağlamında bir seçim işbirliğinde yokuz” demek olacağını söylemekle yetinelim.

 

TIKLAYIN - HDP’nin Tutum Belgesi'nde “Kürt sorunu için çözüm adresi Meclis” vurgusu

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