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Aydın Engin

aydengin@gmail.com

25 Şubat 2014

Gece yarısı yazı işleri masasında…

T24’ün gece ekibi, onlara takviye gelen gündüz ekibi cevabı zor sorulara cevap arayarak, Başbakan'la oğlunun 17 ve 18 Aralık'ta yaptıkları iddia edilen ses kayıtlarını haberleştirmeye çalışıyorlar.

T24’ün gece ekibi, onlara takviye gelen gündüz ekibi cevabı zor sorulara cevap arayarak, Başbakan'la oğlunun 17 ve 18 Aralık'ta yaptıkları iddia edilen ses kayıtlarını haberleştirmeye çalışıyorlar.

Cevabı sahiden zor sorular.

Önce yasa dışı bir dinleme kaydıyla mı karşı karşıyayız? Çok taraflı ve pervasızlaşmış bir psikolojik savaşın içinde gazetecilik ilkelerini koruyarak bir karar vermek gerek. Ancak internete düşen ses kayıtları "Kullanmayalım" deme hakkını da verdirtmeyecek önemde.

İşte zor soru: Ne yapmalı; kayıtları yayınlamalı mı, yayınlamamalı mı?

Başbakanlık kaydın internete düşmesinden üç saat kadar sonra bir açıklama yaptı ve ses kaydını kesin bir dille yalanladı.

Yine zor bir soru: Başbakanlık başka ne yapabilirdi ki?

CHP Merkez Yönetim Kurulu bu konu için olağanüstü toplandı. Önce sözcü Haluk Koç konuştu ve "Hükümetin meşruiyetini kaybettiğini“ söyledi.

Yani CHP ses kaydının gerçek olduğunu benimsemiş.

Bir zor soru daha: CHP, fırsat bu fırsat diyerek Başbakan’ı bitirebilecek bir darbe vurmak için siyasal bir çıkış yapıyor olabilir mi?

CHP bir siyasal parti. Ses kaydının gerçekliği üstüne çok da titiz davranmayabilir. "Siyasal olarak doğru" denen bir tercihte bulunmuş olabilir. Bizler ise gazetecileriz. Ödevimiz okura gerçeği, sonuçları ne olursa olsun, kime yarar sağlar, kime zarar verirse versin, halkın haber alma ihtiyacını cevaplamak yükümlüğünü gözardı etmeden sadece gerçeği aktarmak.

Geceyarısı, T24 ekibi zor sorularla boğuştuktan sonra bir cevap üretiyor: Bütün tarafların görüşlerini ve iddialarını hiç ıskalamadan, sosyal medyada artık tümüyle yayılmış olan ses kayıtlarını da okurun bilgisine sunacağız.

Besbelli uzun bir gece olacak. Gebe bir gece. T24 ekibi gece boyunca da haberi zenginleştirecek, -varsa- eksiğini tamamlayacak, -varsa- gerçek olmayan yanlarını ayıklayacak.

Uzun bir gece olacak…

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