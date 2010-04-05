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Aydın Engin

aydengin@gmail.com

05 Nisan 2010

Erken Ötmüşüm...

Geçen hafta “Artık yine ve yeniden haftada beş gün birlikteyiz” demiştim...

Geçen hafta “Artık yine ve yeniden haftada beş gün birlikteyiz” demiştim.
Yanılmışım.
Erken ötmüşüm.
Doktor “İyiye gidiyorsunuz, artık günde yarım saat, kırkbeş dakika bilgisayar başına bile oturabilirsiniz” dediydi ama doktor değil vücut bilirmiş...
Olmuyor. Yataydan dikey konuma geçer geçmez ağrılar dört koldan saldırıyor ve bir yandan kıvranarak Tırmık filan yazılmaz...
Dedim ya erken ötmüşüm...
Bana bir süre daha izin verin. Mesela bir hafta daha...
Anlayışınız için şimdiden teşekkürler...

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