T24 LogoT24 Logo

Aydın Engin

aydengin@gmail.com

13 Mart 2013

Dobra Dobra Konuşurmuş da, Ondanmış…

Başbakanın bir danışmanı var. Üstelik baş danışman: Yalçın Akdoğan

Başbakanın bir danışmanı var. Üstelik baş danışman: Yalçın Akdoğan. Hem danışman, hem milletvekili. AKP içindeki bazı çevreler Tayyip Erdoğan Çankaya’ya çıkınca başbakanlık koltuğuna onun oturacağından bile söz ediyorlar. Yani AKP içinde önemli bir zat.

Dahası ucundan kıyından meslektaş bile sayılır. Eskişehir Anadolu Üniversitesinin İletişim Fakültesinin basın-yayın bölümünden mezun. Yüksek lisansı da oradan. Nitekim danışmanlığın ve milletvekilliğinin yanı sıra Star gazetesinde “köşe yazarlığı” da yapıyor.

Başbakanın ““Eğer böyle gazetecilik yapacaksan, batsın senin bu gazeteciliğin” sözleri üstüne kopan fırtınada AKP’yi ve özellikle Başbakanını (Başbakanı değil, başbakanını) aklama ödevi anlaşılan bu ucundan kıyından meslektaş, danışmanbaşı Akdoğan’a düşmüş.

Star’daki dünkü köşe yazısında döktürüyor. İletişim Fakültesi mezunu olarak (kaderin cilvesine bakın siz) stajını 1987’de Milliyet’te yapmış. O zamanlar “siyasi iktidarların medyayı pervasız ve ilkesiz bir şekilde kontrol etmeye, yönlendirmeye çalıştığını, medya üzerinde terör estirdiğini düşünürdüm” diye yazıyor ve ekliyor “…Son dönemde siyaset kurumu tarafından baktığımda bu ilişkinin çok da dışarıdan göründüğü gibi olmadığını, en azından bu iktidara yönelik olumsuz imajın hakkaniyeti yansıtmadığını düşünüyorum…”

(Şimdi burda kilisenin kulesine çıkıp bakınca olup bitenin farklı göründüğüyle dalga geçen o edepsiz “papaz-zangoç fıkrası”nı anlatmak vardı ama niyetim ne Akdoğan’a, ne başbakanına sataşmak değil. O yüzden geçelim.)

*    *    *

Bu meslekte epey eskiyim ve Akdoğan gibi medya-iktidar ilişkisine bir de “siyaset kurumu” tarafından hiç bakmadım, bakamadım, bakmaya da niyetlenmedim. Gazetecilik mesleği açısından ise çok baktım ve medya-iktidar ilişkisinin ne kadar kirli, ne kadar karşılıklı çıkarlara dayandığını ve ne kadar acımasız olabileceğini yaşayarak biliyorum. Hepsini sıralamaya kalksam kalın bir kitap olur.

Yalçın Akdoğan da bunu biliyor. Nitekim yazmış da: “Daha önceki iktidar dönemlerinde kapalı kapılar ardından yürüyen bu ilişki biçimi AK Parti iktidarında miadını doldurmuş durumda. Daha önce Başbakanlar yargıya gitmezler, bu işleri başka türlü hallederlerdi.”

Çok doğru.

Peki sonra ?

Sonrasında “danışmanbaşı”nın zurnası “Zırt” diyor. Aynen aktarıyorum:

“…Başbakan Erdoğan doğru bulmadığı hususları çıkar dobra dobra söyler, kendisini savunur, gerekirse hukuki yollara başvurur.
Bunun ötesinde kimse kendi tasarruflarına hükümeti alet etmesin, ürettikleri tezviratlara bizim isimlerimizi karıştırmasın…”

Olur. Karıştırmayalım.

Örneğin Başdanışmanın Başbakanı birkaç gün önce  “Batsın senin bu gazeteciliğin” dediğinde…

Örneğin Başdanışmanın Başbakanı2010 yılında “…Ben de şimdi o gazetelerin patronlarına sesleniyorum. ‘Ne yapayım köşe yazarı, hakim olamıyorum’ diyemezsin…… O insanlara o kalemleri teslim edenler de der ki: ‘Kusura bakma kardeşim, bizim dükkânda sana yer yok. Çünkü herkes vitrinine layık olanını koyar” diye yağıp gürlediğinde…

Örneğin Başdanışmanın Başbakanı Ağustos 2012’de “Bu adamları köşe yazarı olarak nasıl tutuyorsunuz” diye sorduğunda…

Örneğin Başdanışmanın Başbakanı İstanbul’da Çayırbaşı-Sarıyer tünelinin açılışında “…Bir teşekkürünüz yok mu? Verin işte bunu manşetten” deyip gazetecilere gazetecilik dersi verdiğinde…

Örneğin Başdanışmanın Başbakanı…

Haydi bu kadar örnek yetsin…

Bütün bu sözlerin anlamı Başbakanın “dobra dobra” konuşmasından ibaretmiş. Bu sözleri dinleyen medya patronları, ki her biri sanayinin, ticaretin, finans piyasasının bir yerlerinde at koşturan namlı ve iri kıyım işadamlarıdır, hiç korkmazlar, “Yok canım, Başbakan dobra dobra konuştu, hepsi bundan ibaret” derler ve düşündüklerini özgürce yazan gazetecilere kaş çatıp, parmak sallamaz, olmadı kapının önüne koymazlar…

İnanmadınız mı ?

Yerseniz…

*    *    *

Sorun Hasan Cemal arkadaşımızın iki haftalığına (belki de sürekli) susturulması değil. Sorun “Hasan Cemal vakası” filan değil. 28 Şubat döneminde generallerin pervasızca medya patronlarına çeki düzen verdikleri dönemi andıran bir “çeki düzen operasyonu”nu yaşıyoruz.

Generallerin topu tüfeği, tankı, MGK’sı vardı. Korkulurdu.

“Dobra dobra” konuşan Başbakanın iri kıyım işadamı olan medya patronları üstünde tank kadar, top kadar etkili silahları var.

Kanıt mı?

Medyanın yandaş sayılmayan kesiminin epeydir çeki düzen verilmiş, sade suya tirit sayfalarına, suya sabuna dokunmayan TV ekranlarına bakın yeter…

 

 

YAZARIN TÜM YAZILARI

ETİKETLER

aydın engin

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatih'te kimliği belirlenemeyen bir kişi, kaldırımda donarak hayatını kaybetti ...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD İran’ın önemli komutanını öldürdü, dünya alarmda...

2019 yıllık enflasyon oranı açıklandı: 11,84...

Fatih Altaylı Libya Tezkeresi’ni yazdı: Bu kez ortalıkta daha sonra...

Libya Ulusal Ordusu'ndan sivillere Türk askerine karşı 'seferberlik' çağrısı...

Cübbeli Ahmet’ten ‘Kasım Süleymani’ yorumu: Gebermiş bir zındık...

Yazarın Diğer Yazıları

Ben kaçıyorum ama AKP Reisi yakalıyor

AKP Reisi bu sözlerle mesela tarikat kadrolarından oluşturulacak ve silahlandırılacak gönüllülerden söz ediyor olabilir mi?

Bu Tırmık size değil, bize…

Sizler yılbaşını bahane edip elinizden geldiğince ve meşrebinizce eğlenirken haberciler, benim genç (benden genç) meslektaşlarım bütün gece haber peşinde koştular

Gelin, yeni yıl için küçük umutlar yeşertelim

Bu gece, yorgun saat gece yarısını vururken, 2019 tasını tarağını toplamış giderken, 2020 adlı gözleri ışıl ışıl bir bebek aramıza gelirken ister kadeh kaldırın, ister birbirinize sarılın, ister yalnız ister kalabalıkta olun, hepimizin umuda, umutlara ihtiyacı var

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24