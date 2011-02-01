Bu Kadarını da, Bunları da Haketmedik

Tamam, memleketten epey uzaklardayım ve bir süre daha uzakta kalacağım ama internet denen –şaşırmaktan hâlâ vazgeçemediğim- olağanüstü olanak sayesinde olup biteni izlemek hiç zor değil. Ha İstanbul’da evde ya da T24 ofisinde kağıt gazeteleri önüme çekip okumuşum; ha o gazeteleri bilgisayar ekranına çağırıp okumuşum, farketmiyor...

Yeryüzünün ekmek kadar su kadar önem taşıyan enerji kaynaklarının yayıldığı topraklarda göz gözü görmüyor, toz dumandan ne olup bittiği seçilemiyor; bütün dünyayı yakından, çok yakından ilgilendiren bir altüstlük sürüp giediyor.

Tunus, ardından Mısır, belki yarın Suudi krallığı, Kuveyt emirliği, Kaddafi zorbalığı, Suriye çağdışılığı yıkılacak. Bütün alametler belirdi. Ama yıkılanın yerine ne gelecek, ne konacak? Bu sorular şimdilik cevapsız.

Böylesine büyük bir altüstlük yaşanırken Türkiye ne yapacak? İktidar ülkeye yeni bir rota çizecek mi? Çizecekse bu rotanın yönü ne?

Bu konuda ciddiye alınır bir bilgisi olanınız var mı ? “Dışişleri Bakanlığımız gelişmeleri dikkatle ve yakından takip etmektedir” yollu sade suya tirit açıklamalardan söz etmiyorum. Bu kadar büyük kırılmaların yaşandığı günlerde Türkiye’nin tarafı nedir; tarafsızsa neden tarafsızdır?

Bunları bilmek bu ülke yurttaşının hakkıdır ve bu bilme ihtiyacı basit bir “merak” filan değil. Ortadoğu, Kuzey Afrika yeniden biçimlenirken bunun Türkiyle üstündeki kaçınılmaz ve yaşamsal etkileri olacak. Benim, senin, bizim geleceğimiz etkilenecek.

Eeeee?

Kravatlı mollaların hükümeti her konuda konuşuyor, önderleri yağıp gürlüyor ama Ortadoğu ve Kuzey Afrika ülkelerinden olup bitenler üstüne sus pus.

Öyleyse ana muhalefet partisi bu suskunluğu kırmak zorunda değil mi ? CHP’nin bu altüstlük günlerinde Hükümete, o dikkate almayacaksa doğrudan bize, yurttaşlara dönüp yeni dış politika rotası üstüne görüşlerini açıklaması gerekmez mi?



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Sorular Ortadoğu ve Kuzey Afrikayı saran çalkantılarla sınırlı da değil.

On gün içinde 1,98’den 2.20’ye fırlayan Euro’nun, 1,45’ten 1.60’a sıçrayan Dolar’ın pek kırılgan Türkiye ekonomisi üstünde kaçınılmaz etkileri olacak. Peki Hükümet bu gelişmeyi nasıl değerlendiriyor? O susuyorsa ana muhalefet partisi ne diyor?

Önümüz seçim. Besbelli bu seçim yeni bir Anayasaya giden yolda belirleyici bir anlam taşıyacak. Peki AKP’nin yeni Anayasa önerisi ne ? O önerisini sır gibi saklıyorsa, CHP’nin bir Anayasa önerisi yok mu? Varsa ne?



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Gazeteleri taradım; sorularıma cevap aradım.

Buyrun iktidarın başının son konuşmalarından bir seçme:

“...Bir yıl önce kar eden SKK, onun döneminden itibaren sürekli zarar etmiştir. Ne oluyoruz? Kâr, kâr nerde? Sen zarar ettin. Böyle mi yöneteceksin? Zaten bu zihniyete bu ülkede dolu hazine verilmiştir, bunlar boşaltmıştır. Onun için de bunların döneminde dikili bir ağaç bulamazsınız. Biz onların bu kurumları nasıl yönettiğini çok iyi biliriz. Şu andaki CHP Genel Başkanının SSK Genel Müdürü olduğu dönemde işte bu durum ortadaydı. En büyük zararı, bu beyefendinin genel müdürlüğü döneminde SSK yaşamıştır. Eşe, dosta dağıttığı ihalelerle, atamalarda, tayinlerde terör örgütü mensuplarını kayırmasıyla bu beyefendi tarihe geçmiştir...” (Tayyip Erdoğan’ın Denizli konuşmasından. 30 Ocak).

Bu da ana muhalefet liderinin bir televizyon kanalına verdiği özel demeçten:

“...Nereden çıktı bu Başbakan? Milletin başına bela oldu. Temiz siyaset varken, saygın bir üslup varken, niye kalkıyor böyle konuşuyor, neden bağırıp çağırıyor? Sakin konuşmasını bilmiyor mu? Kendisine söyledik. Eğer bir sorunun varsa, bu ülkede saygın hekimler var. Git oraya, nabzını, tansiyonunu, şekerini ölçtür bir bakalım. Sakin ol, efendi ol, adam gibi konuş...” (Star TV’ye özel demeç. 30 Ocak)



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Hangi siyasal görüşten, eğilimden yana olursanız olun, ama bana söyleyin:

Bu ülkenin yurttaşları olarak biz bu düzeysizliği ve düzeyi bu olan siyaseti hak ettik mi?



