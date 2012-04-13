T24 LogoT24 Logo

Aydın Engin

aydengin@gmail.com

13 Nisan 2012

'Bir Şeyler' Kıpırdıyor

Dün, hani şu “28 Şubat gözaltıları”nın patladığı günün akşamüstüsü, telefon çaldı. Açtım. Ne kanalın adı lazım, ne telefondaki meslektaşın adı...

 

Dün, hani şu “28 Şubat gözaltıları”nın patladığı günün akşamüstüsü, telefon çaldı. Açtım. Ne kanalın adı lazım, ne telefondaki meslektaşın adı, harbiden söze girdi:

- Engin bey, şu 28 Şubat gözaltı furyası...  Bütün bunların AKP’nin oyalaması olduğunu anlatacak bir program tasarladık. Katılırsınız değil mi?

Yutkundum.

Yutkunmasam herhalde ağzımdan ağır bir lâf çıkacaktı.

Tamam biliyorum, evde telefon başımda oturup “Acaba bugün beni hangi kanal çağıracak” diye bekleyen, kimi kadın kimi erkek, bazı “zatlar” var.  Ben onlardan değil, onlara ifrit olanlardanım. Söylenecek lafım varsa giderim, yoksa akşamımı ve gecemi televizyonlara armağan etmeye hiç niyetim yok.

Ama bu kadar “harbi”, bu kadar “fütürsuz” ve bu kadar “dangalak” olanına ilk kez rastladım. Takım programı “programlamış”. Neredeyse önümüze söylememizi istediklerini yazılı olarak koyacaklar...

Yutkundum ve:

- Gelirdim, hem de seve seve, ama bu akşam karımla diskoteke gidip dansedeceğiz, dedim.

Dalga geçtiğimi bile anlamadı ve:

- Anlamadım, dedi.

Bana da:

- Biliyorum, deyip telefonu kapatmak kaldı...

*    *    *

Oysa işin şakaya gelen yanı yok.

Bir şeyler” kıpırdadı.

Önce Ergenekon davaları, savcıların beceriksize sulandırdıkları ama yine de yaşamsal önemini yitirmeyen Ergenekon davaları. Ardından yaşayan iki 12 Eylül elebaşısı. Ardından 28 Şubat’ta sahte andıçlar yazıp yayınlatacak kadar küçülmeyi bile göze almış, zekasının “çevik” olmadığı besbelli bir dört yıldızlı general ve Batı Çalışma Grubu’ndaki takımı...

Gel gör ki...

Gel gör ki 12 Eylül’ün hazırlığında kanlı roller üstlenmiş faşist elebaşılar sıraya girip müdahil olma yarışına katılıyor; 12 Eylül’ün sillesini hem de çok ağır yiyenlerde bir nazlanma, bir gönülsüzlük. Hemen hepsinin dilinde “Bir şey çıkmaz bunlardan”  nakaratı.

Ne çıkacağını bekliyorlardı acaba?

AKP’nin bir devrim mahkemesi filan kuracağını mı?

Yoksa canlarını sıkan, yakında kendileri bir devrim mahkemesi kuracaklardı da AKP’nin elini çabuk tutup işin tadını kaçırması mı?

Oya Baydar’ın T24’deki son yazısının altına genç bir hanım yorum döktürmüş. Tek cümle: “Sivil faşizm 12 Eylül faşizmini yargılayamaz”

İyi öyleyse, yat kulağının üstüne rahat rahat uyu. 12 Eylül’ün hesabını “Devrim”den sonra sorarsın artık.

*    *    *

Harcıalem bir deyimle: Su 100 derecede kaynar!.

Ama ısıtırsan !..

Isıtmayı başkalarından beklemezsen; ısıtanlar varsa ya da ısıtır gibi görünenler varsa, dudak bükeceğine ateşin altına üflersen su 100 dereceye ulaşır ve buharlaşır.

Suya 37 dereceye çıkaranlar, ardından omuz veren yeniler gelince 63 dereceye çıkartanlar, ardından soluğu kesilse bile yılmayıp, bıkmayıp 74 dereceye ve...

...Ve 99 derecede bile suyun buharlaşmadığını görüp vazgeçmeyecek inada sahip olanlar, yalnız onlar, yani geleceğin adım adım örüleceğini bildiğinden ateşi üflemeye devam edenler...

Sosyalizmin tarifi bu değil.

Ama sosyalistin, devrimcinin tarifi işte tam da bu...

YAZARIN TÜM YAZILARI

ETİKETLER

AYDIN ENGİN

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İstanbul Havalimanı’nda pankartla yolcu beklemek ücretli olacak...

Ali Babacan sosyal medyadaki sessizliğini 5 yıl aradan sonra bozdu:...

Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi köprülerinin geçiş ücretine zam ...

Doğum günü kutlarken sarılan öğretmenlere ceza: "Uygunsuz görüntü"...

Yazarın Diğer Yazıları

Bu Tırmık size değil, bize…

Sizler yılbaşını bahane edip elinizden geldiğince ve meşrebinizce eğlenirken haberciler, benim genç (benden genç) meslektaşlarım bütün gece haber peşinde koştular

Gelin, yeni yıl için küçük umutlar yeşertelim

Bu gece, yorgun saat gece yarısını vururken, 2019 tasını tarağını toplamış giderken, 2020 adlı gözleri ışıl ışıl bir bebek aramıza gelirken ister kadeh kaldırın, ister birbirinize sarılın, ister yalnız ister kalabalıkta olun, hepimizin umuda, umutlara ihtiyacı var

Huzur bozan sorulara devam…

Beni karşısına oturtmuş, makinalı tüfek gibi huzur bozan soruları art arda sıralayan şu Aydın Engin denen ukaladan hoşlandığımı söyleyemem

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24