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Aydın Engin

aydengin@gmail.com

TARİH

28 Aralık 2019

Huzur bozan sorular…

Dünya siyasal bağlamda benzeri görülmemiş bir altüstlük yaşıyor. Geleneksel partiler, geleneksel örgütlenme modelleri, geleneksel "demokratik iktidar" formülleri hızla geçersizleşiyor, anlamsızlaşıyor

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TARİH

24 Aralık 2019

AİHM mi? O da ne, o da kim?

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi’nin kararını seçkin hukukçular uzun uzun değerlendirecekler. Yanlış oldu, düzeltiyorum: Uzun uzun değil kısa kısa değerlendirecekler. Çünkü ortada hukuk bilimi, evrensel hukuk ilkeleri açısından uzun uzun değerlendirmeyi hak eden bir karar yok

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TARİH

24 Aralık 2019

Konya’nın cesur genç kadınları

Gözünüzden kaçtıysa şu videoyu izleyin. Sizin de yüreğiniz kabarsın, içiniz ısınsın…

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TARİH

23 Aralık 2019

Yine düşüyoruz Silivri yollarına…

Biz Silivri’de Gezi Davası ve özellikle Osman Kavala aynasında Türkiye’de hukuku savunmaya, hak savunucularının yanında bıkmadan, usanmadan saf tutmaya devam edeceğiz. O aynada, bakmasını bilen gözler Edirne’nin mapus damından dava ve hücre arkadaşı Abdullah Zeydan ile birlikte volta atan Selahattin Demirtaş’ı da görür...

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TARİH

22 Aralık 2019

Kesin bilgi: Reis bu kanalı yapacak…

Ne yani, Koskoca AKP Reisi, Ödemişli Terzi Sadık'tan daha az mı akıllı?

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TARİH

19 Aralık 2019

Bir musibet bir nasihattan evladır (mı?)

Böyle uysal bir muhalefet bulan bir iktidarın Urla’yı bir ilk adım olarak görmesinin ve arkasını getirmek için cesaretlenmesinin önünde bir engel var mı?

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TARİH

18 Aralık 2019

Satılık heykeller var, yok mu artıran?

Bakalım Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi "ne idüğü belirsiz heykelleri" açık artırmada satın alıp yeniden kente armağan edecek ve Tekirdağ’ı heykellerini satan kent utancından kurtaracak mı?

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TARİH

16 Aralık 2019

"Las Tesis" aldı başını gidiyor, bazen de gidemiyor…

Anayasa'yı ve yasaları uygulamakla görevli ve yükümlü bir bakan Anayasa’ya, yasalara rağmen bildiğini okuyacağını alenen ilan ediyor

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TARİH

15 Aralık 2019

Aklıma düştün Osman (Kavala)

Yüreğimde kocaman bir umut besliyorum. 24 Aralık akşamı, yılın en uzun gecelerinden biri başlarken seni kucaklayacağımız umudunu…

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TARİH

13 Aralık 2019

Kitleye tapmak, kitle eyleminden korkmak

AKP Reisi’nin kitlelerin eyleminden, daha doğru bir deyişle "eylemli kitlelerden" de ölümüne korktuğu gerçeğini de göz ardı edemeyiz

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TARİH

11 Aralık 2019

Bir ütopya yazmak istedim…

Fark ettim ki bu yazıdaki ütopya mümkün değildi; distopya ise baştan sona yazarın habis ruhunu yansıtıyordu

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TARİH

08 Aralık 2019

Çocuktan al dersini…

Farkında mısınız? Dünyada bir şeyler değişiyor. Dünyada hızla ve çok köklü değişimler getireceği artık besbelli olmuş bir şeyler değişiyor. Bütün alametler belirdi

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