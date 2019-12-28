Aydın Engin

TARİH
28 Aralık 2019
Dünya siyasal bağlamda benzeri görülmemiş bir altüstlük yaşıyor. Geleneksel partiler, geleneksel örgütlenme modelleri, geleneksel "demokratik iktidar" formülleri hızla geçersizleşiyor, anlamsızlaşıyorDevamını Oku
TARİH
24 Aralık 2019
İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi’nin kararını seçkin hukukçular uzun uzun değerlendirecekler. Yanlış oldu, düzeltiyorum: Uzun uzun değil kısa kısa değerlendirecekler. Çünkü ortada hukuk bilimi, evrensel hukuk ilkeleri açısından uzun uzun değerlendirmeyi hak eden bir karar yokDevamını Oku
TARİH
24 Aralık 2019
Gözünüzden kaçtıysa şu videoyu izleyin. Sizin de yüreğiniz kabarsın, içiniz ısınsın…Devamını Oku
TARİH
23 Aralık 2019
Biz Silivri’de Gezi Davası ve özellikle Osman Kavala aynasında Türkiye’de hukuku savunmaya, hak savunucularının yanında bıkmadan, usanmadan saf tutmaya devam edeceğiz. O aynada, bakmasını bilen gözler Edirne’nin mapus damından dava ve hücre arkadaşı Abdullah Zeydan ile birlikte volta atan Selahattin Demirtaş’ı da görür...Devamını Oku
TARİH
22 Aralık 2019
Ne yani, Koskoca AKP Reisi, Ödemişli Terzi Sadık'tan daha az mı akıllı?Devamını Oku
TARİH
19 Aralık 2019
Böyle uysal bir muhalefet bulan bir iktidarın Urla’yı bir ilk adım olarak görmesinin ve arkasını getirmek için cesaretlenmesinin önünde bir engel var mı?Devamını Oku
TARİH
18 Aralık 2019
Bakalım Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi "ne idüğü belirsiz heykelleri" açık artırmada satın alıp yeniden kente armağan edecek ve Tekirdağ’ı heykellerini satan kent utancından kurtaracak mı?Devamını Oku
TARİH
16 Aralık 2019
Anayasa'yı ve yasaları uygulamakla görevli ve yükümlü bir bakan Anayasa’ya, yasalara rağmen bildiğini okuyacağını alenen ilan ediyorDevamını Oku
TARİH
15 Aralık 2019
Yüreğimde kocaman bir umut besliyorum. 24 Aralık akşamı, yılın en uzun gecelerinden biri başlarken seni kucaklayacağımız umudunu…Devamını Oku
TARİH
13 Aralık 2019
AKP Reisi’nin kitlelerin eyleminden, daha doğru bir deyişle "eylemli kitlelerden" de ölümüne korktuğu gerçeğini de göz ardı edemeyizDevamını Oku
TARİH
11 Aralık 2019
Fark ettim ki bu yazıdaki ütopya mümkün değildi; distopya ise baştan sona yazarın habis ruhunu yansıtıyorduDevamını Oku
TARİH
08 Aralık 2019
Farkında mısınız? Dünyada bir şeyler değişiyor. Dünyada hızla ve çok köklü değişimler getireceği artık besbelli olmuş bir şeyler değişiyor. Bütün alametler belirdiDevamını Oku
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