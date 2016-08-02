Olaylara bakarken Adnan Menderes'i hatırladım...

Birden Adnan Menderes’i hatırladım. Nereden çıktı demeyin... Bir yandan bir darbe sonucu asılarak ölüme yollanan ve bu milletin vicdanında büyük, ortak bir acı ve pişmanlık yaratan bir olay, bir siyasal kurban.

Ve bunun, ters biçimde de olsa son “idamı geri getirmek” tartışmasıyla zihnimize gelmesi.

Öte yandan, geçenlerde bir yerde yaşlı bir dostumun İstanbul üzerine konuşurken “Yahu zavallı Menderes bunun onda birini yaptığı halde idama gitmişti” demesi. Ve bunun bende yaptığı çağrışımlar.

27 Mayıs ‘ihtilali’ olduğunda ben 20 yaşındaydım. O askeri darbenin ülkemizin 20. yüzyılda gördüğü sayısız askeri müdahele içinde ülkece en iyi karşılanan, insanların en büyük çoğunlukla onaylar gözüktüğü darbe olduğunu sanıyorum.

Bu genel onayın birçok nedeni vardı. Demokrat Parti, Halk Partisi’nin yıllanmış iktidarını ilk kez seçimle öteleyip başa gelmişti. Ve demokratik hayatın henüz emeklediği yıllardı. Hem millet deneyimsizdi, hem de iktidardaki siyasetçiler.

Ve bir yandan ordu/asker faktörleri ihmal edildi. Öte yandan, sonunda ünlü Meclis Tahkikat Komisyonu’na verilen yetkiyle en basit demokratik hakların yok edilmesine, basına ve üniversitelere girilmesine varan baskıcı bir siyaset benimsendi.

Öte yandan da ağır bir muhalefet vardı. Basında başını Metin Toker’in başyazarı olduğu Akis dergisinin çektiği... Hatırlarım: Galatasaray Lisesi son sınıflarında başlayıp üniversitede de süren bir Akis tutkumuz olmuştu. Ve orada, başta ‘İnönü’nün damadı’ Toker’in alabildiğine keskin kalemi birçok yazarın muhalif yazılarının meraklısı olmuştuk.

Ama sonra ne oldu? Darbe giderek intikamcı bir kılığa büründü. O ünlü Yassıada duruşmaları başladı: Sanki yeni bir Nurenberg duruşmaları özentisi gibi... Tüm bir siyasetçi takımı orada yargılandı. Başsavcı Salim Başol’un tok sesi, haşin ve buyurgan tavrı, Menderes ve bakanlarının halim-selim, ezik ve teslim olmuş duruşları hepimizi incitti, yüreklerimzi dağladı.

Ve sonunda gelen üç idam: Menderes, Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan için… Bugün bu ölümlerin hak edilmiş olduğunu düşünen tek bir kişi bile kalmış olabilir mi?

Ardından başka darbeler. Ve başka idamlar. Özellikle bu kez ‘isyancı takımından’ gelen Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının idamı yine ortak bir acımız değil midir?

İşte bu yüzden, bu getirilmek istenen idam uygulamasına sempatiyle bakamıyoruz. Yanlış anlaşılmasın: Menderes ve arkadaşlarını ne Deniz Gezmiş takımıyla, ne de son darbe girişimlerinin elleri vatandaş kanıyla kirlenmiş hainleriyle kıyaslıyorum. Bunların hepsi farklı zamanlarda oluşmuş çok farklı olaylardır.

Ama işte... Bir yandan devlet eliyle insan hayatı almak, artık tüm dünyada modası geçmiş bir tutumdur. “Asmayalım da besleyelim mi?” sorusunun sahipleriyle birlikte tarihe karışmış olması gereken…

Öte yandan, kurunun yanında yaş da yanar. Tarih boyunca hep yanmıştır. O yola sapmayalım lüttfen…

İstanbul kısmına gelince… Merhum Menderes, malum, İstanbul’u çok seven ve ciddi dönüşümler yapmak isteyen bir politikacıydı. Henüz belediye başkanlarının ayrı bir seçimle gelmediği ve valilerin bu görevi de yüklendikleri bir dönemde, İstanbul’a çok eğildi. Ve kent için iyi şeyler yapmak istedi. Özellikle yeni yollar açmak, trafiği düzenlemek, gecekonduları yok etmek gibi konularda…

Ve bunun için de kimsenin gözünün yaşına bakmadı. Hatta tarihin ve camilerin bile… Nitekim yakın zamanda bu konu gündeme gelmiş ve Menderes’in çalışmalar sırasında tam 54 camiyi yıktırdığı yazılmıştı. İnternete girip “Menderes ve yıktırdığı camiler” yazın. Tam listeye ulaşırsınız.

Ben çok iyi hatırlarım: 1957’de Güzel Sanatlar Akademisi Mimarlık Bölümü’ne girmiştim. Adnan Bey’in imar faaliyetleri hem basının, hem de mimarlar çevresinin en ilgi duyduğu olaylar arasındaydı. Ve elbette büyük eleştiri alıyordu. Hele Akademi’nin bulunduğu Meclis-i Mebusan Caddesi (Dolmabahçe’den Karaköy’e giden ana cadde) üzerinde yıkılan eski yapıların çokluğu düşünülürse…

Ama ne oldu? Her ne kadar Yassıada’da bu konu da gündeme geldi ve ona karşı suçlama vesilesi olduysa da, zaman içinde Menderes bu konuda, en azından kamu vicdanında aklandı.

Çünkü onun yolları açılmasaydı, örneğin Barbaros Bulvarı yapılmasa, Meclis-i Mebusan veya Vatan Caddesi genişletilmese, İstanbul trafiği ne olurdu? Düşünmesi bile korkunç…

Yine de keşke biraz daha özen gösterilseydi, o camiler, çeşmeler veya türbeler biraz daha gözetilseydi… Fena mı olurdu?

Neyse… Tarih, yolu kolay değiştirilemeyen bir büyük maceradır. Herkes, özellikle de yöneticiler hep dikkatli olmalı, iyi düşünmeli, yapıp ettiklerinin veya yapamadıklarının yarın nasıl yorumlanacağı, nasıl bir iz bırakacağı konusunda özenle, duyarlılıkla hareket etmelidir.

Ve kimi zaman çok haklı olunan bir konuda bile, birkaç küçük gözüken yanlışın toplum vicdanını nasıl üzdüğünü unutmamalıdır. Dün burada Ahmet Altan’ın “Seksen yaşındaki şairini sorgularda zorlayan toplum iflah olur mu” başlıklı çok güzel yazısında belirttiği gibi…