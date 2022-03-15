Güle güle sevgili Murat Özer

Son günlerde benim için kişisel bir kayıp yaşadım. Öylesine üzüntü veren... Sinema yazarı Murat Özer'i yitirdik haberi geldi birden... O kadar şaşırdım ki... 1966 doğumlu olduğuna göre daha 56 yaşındaydı. Ama, doğrudur, birkaç yıldır rahatsızdı, biliyorduk. Bu yüzden artık (kabaca Koronavirüs olayından beri) basın gösterimlerine gelmiyordu. 2019 yılında evlendiği oyuncu Feride Çetin hanım ve küçük kızıyla yuvasına çekilmişti. Evlenip aile kurmakta hayli gecikmişti. Kader ona kısa bir mutluluk sunmuş, acı bir son için de acele etmişti sanki...

Murat'ı erken tanıdım. Gerçek bir film sevdalısı, heyecanlı ve üretken bir genç adamdı. SİYAD'ı kurduğumuzda (1994) bir numaralı üye kaydı yaptıran o olmuştu. Radikal'de, Sinema dergisinde, Digiturk'te, son olarak Empire-Türkiye dergisinde emek vermişti

Benim onunla özel ilişkime gelince... 1990'larda TRT-2'de başladığım sinema programlarında, tek başına sunduğum Sinema Tarihinden Bir Yaprak'tan sonra yaptığım Sinema 100 Yaşında kuşağında, yanıma iki yardımcı almıştım: Murat Özer ve Jale Atakan. TRT arşivindeki filmleri seçer, genel metni yazar ve onlara kabasını yollardım. Onlar da gereken ayrıntıları eklerdi. Bunun için, hatırlarım, her çekim sabahı Murat bizim 4. Levent'teki evimize gelir, eşimle birlikte hafif bir kahvaltıdan sonra o zamanki arabam olan Vosvos'a atlar ve yakındaki TRT binasına giderdik. Ve bu bir yıl ve birkaç ay daha sürmüştü.

Ayrıca 1995'lerde Yeni Yüzyıl'a başladığımda, değişik konulardaki yazılarımın yanısıra TV'de Sinema bölümünü de yazmak istememiş ve bunu Uğur Vardan ve Murat Özer'e bırakmıştım. Onların yaklaşımı (ve verdikleri yıldızlar!) bana uymasa da... Bir keresinde Titanik filmine bilmiyorum hangisinin olumsuz davranışı Hıncal Uluç'u ayağa kaldırmış, ben de bunun hesabını o 'genç kalemler'den sormasını istemiştim. Hey gibi günler hey...

MuratÖzer genç yaşında (2019 yılında) bir beyin tümörüne yakalanmış, tedavisi bir türlü beklenen sonucu vermemişti. Ve yavaş yavaş ölüme kucak açmıştı. Cenazesi memleketi olan Adapazarı'ndan kalktı. Ve geçen perşembe, o kar tehdidi altındaki ülkede doğrusu kalkıp gidemedim.

Ama meslektaşları ve dostları onu gerçekten seviyorlarmış!.. Öylesine kalabalık bir eleştirmen/sinemacı kadrosu gitmiş ki... Hem de o havada... SİYAD Başkanı Okan Arpaç, Hürriyet yazarları Uğur Vardan ve Bahar Çuhadar, eleştirmenler Mehmet Açar, Erkan Aktuğ, Cem Altınsaray, Tunca Arslan, Şenay Aydemir, Senem Aytaç, Senem Erdine, Murat Emir Eren, Murat Erşahin, Talip Ertürk, Berke Göl, Esin Küçüktepepınar, Olkan Özyurt, Ali Ulvi Uyanık, Burçin Yalçın, yazar-yönetmen Fırat Yücel katılmışlar. Ve dostumuzu öte yana gerektiği gibi uğurlamışlar.

Ve basında gayet güzel yazılar çıktı. Özellikle Uğur Vardan ve MehmetAçar'ınkileri kolay unutamam. Yakınlarına, o merasimde ortaya çıkan ablası Kıymet Özer dahil, sabırlar dilerim. Ruhu şad olsun...