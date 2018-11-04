Disney kalitesi, ünlü oyuncular, bale... Ama sonunda bir masal....

FINDIKKIRAN VE DÖRT DİYAR X X (The Nutcraker and the Four Realms)



Yönetmen: Lasse Hallström, Joe Johnston

Senaryo: Ashleigh Powell

Görüntü: Linus Sandgren

Müzik: James Newton Howard

Oyuncular: Mackenzie Foy, Jayden Fowora-Knight, Keira Knightley, Helen Mirren, Matthew Macfadyen, Eugenio Rerbez, Richard E. Grant, Morgan Freeman, Jack Whitehall, Misty Copeland



Walt Disney filmi

Walt Disney’in son filmi, birkaç kaynaktan esinlenmiş: Çaykovski’nin ünlü Fındıkkıran balesi, E. T. Hoffmann’ın Fındıkkıran ve Fare Kral kısa hikayesi başta olmak üzere...

Bu masal-film, anneleri yeni ölmüş bir ailedeki matemle başlıyor. Babanın ağzını bıçak açmıyor, ikisi kız üç kardeşse son derece üzgün....

Sonra annenin çocuklarına bıraktığı ‘hatıralar’ ortaya çıkıyor. Abla Clara’ya bıraktığı yumurta biçimli kutu, görüldüğü kadarıyla açılmak için bir anahtara muhtaçtır. Ama ortada anahtar yoktur. Herşeye rağmen yapılan yıllık Noel balosunda, vaftiz babası ona bir altın iğne verir. Ve bu Clara’yı yeniden o anahtarın peşine düşürür.

Bu yolculuğunda bir ‘paralel dünya’ya adım atar. Orada Phillip adlı bir siyahi askere, anahtarı taşıyan marifetli bir fare ve bir fareler ordusuna ve üç krallığın başlarına rastlar: Karbeyazı Ülkesi, Çiçek Ülkesi ve Şeker Ülkesi. Ürkünç Zencefil Anne’nin hüküm sürdüğü bir dördüncü ülke ve işin içine iyilik görünümüyle katılıp kötülüğe dönüşen bir Şeker Prenses diğer kahramanlar olacaktır.

Klasik Disney kalitesi; özel efekt şöleni; Keira Knightley, Helen Mirren, Morgan Freeman gibi klas oyuncular. Ve yepyeniler, özellikle de güzel kızlar, komik erkekler. En çok da baş roldeki Mackenzie Foy. Ve de tiyatro okuduğu İngiltere’den gelmiş, gerçekten de yakışıklı siyahi Jayden Fowora-Knight.

Ayrıca da çifte yönetmen. Sayısız iyi film yapmış İsveç kökenli Lasse Hallström. Ki günümüzde 72 yaşında...Ve daha çok ticari, eğlenceli filmler yapagelmiş Joe Johnston. Ki ayni zamanda özel efekt uzmanı da olduğuna göre, daha çok işin bu yanı için seçilmiş olmalı.

Ama sonuç çok parlak değil. Bu bir masal ve o dünyayı aşıp bize yeni birşeyler veremiyor: Ne aklımıza, ne de sinemasal ağız tadımıza....Sonundaki ‘ciddi’ bale gösterisine rağmen...Belki küçüklerinizi götürmek için..



Not: Milliyet-Sanat dergisinde bu ay Hollywood’un 1940’larda Binbir Gece Masalları’na yaklaşımını gösteren iki filmi birden yazdım: ALİ BABA VE 40 HARAMİLER ve ARABİSTAN GECELERİ.