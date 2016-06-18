Central Intelligence: Siyahi mizah üzerine kurulu bir aksiyon gösterisi

MERKEZ İSTİHBARAT X X X

(Central Intelligence)



Yönetmen: Rawson Marshall Thurber

Senaryo: İke Barinholtz, David Stassen, R. M. Thurber Görüntü: Barry Peterson

Müzik: Ludwig Göransson, Theodore Shapiro

Oyuncular: Dwayne Johnson, Kevin Hart, Danielle Nicolet, Amy Ryan, Aaron Paul, Ryan Hansen, Tim Griffin, Thomas Kretschmann



Universal-New Line yapımı



Yakar Top, We’re the Millers- Bu Nasıl Aile? gibi filmlerle mütevazi biçimde işe başlayan yönetmen Rawson Marshall Thurber, bu kez çok daha iddialı bir kitle filmiyle karşımıza geliyor. Ve belli bir popülerlik yakalamaya aday oluyor.

Film genelde bir tür casusluk komedisi. Önce, 20 yıl öncesi bir lise mezuniyet partisine gidiyoruz. Ve orada, adına Amerikan usulü eğitim denen olayın en acımasız gösterilerinden birine tanık oluyoruz: Haşarı bir grup öğrenci, tombiş bir siyahi genci partinin ortasına çırılçıplak getirip rezil ediyorlar!.. Yılın öğrencisi seçilen, o da siyahi Calvin Joyner ise en azından bir havlu atarak ırkdaşına yardım elini uzatıyor!..

Yıllar sonra bu iki eski ‘kanka ’çok farklı koşularda yine karşılaşıyorlar. O eski parlak öğrenci, bir şirketin muhasebe şefi olmaktan öteye gidememiş ve elbette beyaz bir yöneticinin alaycı küstahlığı altında çalışmaktadır. Tek tesellisi, lise flörtü güzel Maggie’yle evlenmiş olmaktır.

Yeniden karşılaştıklarında, o eski tombiş öğrenciyi tanımaz bile… Nasıl tanısın ki… O “20 yıl boyunca hergün 6 saat çalışmak” koşuluyla, dev bir atlete, bir tür adaleli robota dönmüştür. Yani adına Dwayne Johnson denilen o çağdaş insan azmanı…

Yeni adıyla Bob Stone (o utanç çağını unutmak için adını bile değiştirmiştir!) artık CİA için çalışan gizemli ve gözüpek bir ajandır. Bir tür dev James Bond… Ve kankasını olmadık maceralara sürükleyecektir.

Bu ajan parodisi daha çok görsel düzeyde çalışıyor. Yani entrikasını anlamak biryana, küçük bir fikir edinmek bile mümkün değil… Filmi yapanlar hemen tümüyle eyleme, harekete ve fiziksel komediye yönelmişler çünkü…

Böylece, zaten kendisi bile bir tür dev karikatür gibi duran Johnson ve özelikle ülkesinde önemsenen bir popüler komedyen olan (biz pek tanımıyoruz) Kevin Hart, ilginç ve hayli sevimli bir ikili oluşturuyorlar. Tüm kavga ve düellolar, üstün bir koreografiyle oluşturulmuş bir aksiyon balesi gibi…

Ve onca silah kullanımından ve karşılıklı vuruşmadan sonra hemen hiç kimse ölmüyorsa… Sakın şaşırmayın. Bu ciddiye alınacak bir avantür değil, bir görkemli şakalar ve gag’lar toplamı…

Dwayne Johnson’a kolay ısınmayabilirsiniz: Tümüyle yapay ve mekanik gibi duran bir devi sevmek kolay mı? Ama Kevin Hart gerçekten kişilikli bir oyuncu. Ayni şey kadınlar için de söylenebilir: eşini oynayan Danielle Nicolet, kadın komiserdeki Amy Ryan.

Jenerikte adı geçmemesine karşın finalde gelip katılan, perdenin en sempatik ‘tombiş kadını’ Melissa McCarthy ise ayrı bir lezzet katıyor.

Amerikan kolej mizahı, yine Amerikan zenci mizahı ve günümüz pop-kültürü gibi bir ölçüde ‘yabancı’ ögelerden oluşsa da, bu film bizde de sevilebilir sanıyorum.

HAFTANIN YILDIZ TABLOSU

WARCRAFT

İKİ DÜNYANIN İLK KARŞILAŞMASI X X X X X

BELGICA X X X X

SENDEN ÖNCE BEN X X X ½

VE PANAYIR KÖYDEN GİDER X X X ½

MERKEZ İSTİHBARAT X X X

FIRTINALI HAYATLAR X X X

PARA TUZAĞI X X X

KRONİK X X X

ÇÖL RRALİÇESİ X X X

KORKU SEANSI- 2 X X

SİHİRBAZLAR ÇETESİ- 2 X X

SEN BENİMSİN X X

BİN BAŞLI CANAVAR X X

VURGUN X ½