Burada ‘gavur’, orada ‘Türk tohumu!’...

SÜRGÜN Yönetmen: Erol Özlevi Senaryo: Selin Tunç Görüntü: Ahmet Bayer Müzik: Aria Oyuncular: Tolgahan Sayışman, Saadet Işıl Aksoy, Mahir Günşiray, Ruhsar Öcal, Macit Sonkan, Murat Karasu, Gizem Soysaldı, Ali İpin, Tuğçe Kumral, Bek Yaygın, Ali Yoğurtçuoğlu Yapım: Erler Film yapımı

Sürgün, Türk yakın tarihinin utanç verici olaylarından bir diğerine odaklanıyor. Sinema bu tür olayları, özellikle de azınlıklara karşı yapılmış haksızlıkları ve işlenmiş insanlık suçlarını araştırıp öğrendiği ve kamuoyuna mal ettiği zaman, Türkiye daha da yükselecek. Tüm uluslarda olduğu gibi. Bu benim kesin ve kişisel inancım.

Sinemamız bu konuda görevini yaptı, yapıyor. Özellikle Tomris Giritlioğlu’nun Varlık Vergisi üzerine Salkım Hanımın Taneleri ve 6-7 Eylül olayları üzerine Güz Sancısı filmlerini, Yeşim Ustaoğlu’nun Karadeniz’den sürülen Rumlar üzerine ‘Bulutları Beklerken’ini ve son dönemde artan, Kürt sorunu üzerine cesur filmleri örnek verebiliriz.

Sürgün, Kıbrıs sorunu ve bunun dolaylı olarak Türkiye Rumları üzerinde yarattığı dramlara eğiliyor. Kıbrıs sorunu da sinemamızda yer aldı. Dönemin kimi milliyetçi ve ‘hamasi’ filmlerini ya da Derviş Zaim’in çok daha nesnel olan Çamur ve de Gölgeler Ve Suretler’ini hatırlayabiliriz.

Sürgün, bir ölçüde Rıdvan Akar ve Hülya Demir’in yazdıkları (ve uzun zaman önce ilgiyle okuduğumu hatırladığım) İstanbul’un Son Sürgünleri kitabından alınmış. Kıbrıs sorununun ilk patlak verdiği 1964 yılında, aslında elbette aşırı milliyetçi Rum EOKA örgütünün başlattığı ve çabucak yayılan olayların sonuç olarak bizde, bizim yurdumuzda yol açtığı acı olayları öykülüyordu, o kitap. Düşününüz ki hemen hepsi İstanbul’dan 12 bin Yunan pasaportlu Rum, mallarını-mülklerini burada bırakarak, verilen 48 saatlik sürede yok pahasına elden çıkararak, kimi zaman Türk pasaportlu aile bireylerini arkada bırakarak ve yanlarına sadece 20 kiloluk kişisel eşya ve 200 lira alarak, ülkeden kovuldular.

Oysa çoğu burada çalışıp kazanan, sayısız emekçiye iş sağlayan, kim bilir kaç kuşaktan bu toprakta doğup büyümüş ve bu ülkeyi vatan bellemiş insanlardı. İyi insanlar, iyi yurttaşlar. Ve İstanbul’un ve belki tüm ülkenin tarih boyunca en güzel ve olumlu özelliklerinden birini, bir mozaik-toplum olma özelliğimizi simgeleyen bir etnik grup. Ne yazık ki arada kaldılar ve filmde dendiği gibi ”Türkiye’de gavur, Yunanistan’da ise Türk tohumu” denilip hakarete uğramaktan kurtulamadılar.

Film 1960’ların Büyükada’sında, tekstil fabrikası sahibi zengin Rum Stavro ve sempatik eşi Maria’nın kızları Eleni ile faytoncu babanım yakışıklı oğlu Sedat arasındaki aşk üzerine kurulu. Zamana hep direnen Adalar dekorunda, iyi canlandırılmış bir 60’lar atmosferi içinde çekilen bu bölümler, gayet inandırıcı duruyor. Her ne kadar Saadet Işıl Aksoy’un iyi çalışarak edindiği Rum şivesine karşı bir kuşak yaşlı olan babanın kusursuz Türkçesi şaşırtsa da...Genelde tersi olur çünkü, yaşlılar daha aksanlı olur!..

O sırada Kıbrıs’ta olaylar başlamıştır. Eleni’yle Sedat’ın evlenme projeleriyse gerçekleşemez. Çünkü işçilerine karşı gayet insancıl ve ‘müşfik’ davransa da, Stavro da tutucu bir adamdır ve biricik kızını hem Müslüman-Türk, hem de çulsuz bir adama vermek istemez. .

Tam o sırada hükümetin Yunan vatandaşlarına karşı ‘taarruzu’ başlar ve Stavro herşeyini bırakıp gitmeye zorlanır. Gerisi, aşk ve serüvenin birbirine karıştığı bir hüzünlü hikâyedir.

Film aslında iyi başlıyor. Dönem tasviriyle atbaşı giden tarihsel eleştiri, siyaseten doğru, hatta gerekli bulunan kararların bireyler üzerindeki etkileri güçlü biçimde veriliyor. Ve yeni bir Salkım Hanımın Taneleri ufukta belirir gibi oluyor

Ama sonra işler biraz bozuluyor. Filmin ikinci yarısında hikâye inandırıcılığını biraz yitiriyor. Aşıkların buluşması, dönemin zor koşullarına karşın, bu kadar zor ve geç olmamalıydı. Sanki yapay biçimde uzatılmış gibi duruyor her şey.

Ve final, üzerine tuz-biber ekiyor. Öyle bir final ki, seyirciyi biryana bırakın ama hiçbir annenin anlayabileceğini ve kabul edeceğini sanmıyorum. Bir anket yapmak ilginç olabilirdi!..

Filmin yapım koşulları ve görselliği yüksek düzeyde. Kullanılan ünlü dönem şarkıları hatıralarımızı deşiyor. Oyuncular da genelde iyi. Başta (değindiğim şive sorununa karşın) Mahir Günşıray ve eşi Maria’da Ruhsar Öcal olmak üzere... Saadet Işıl Aksoy’u her zamanki gibi beğendim. Tolgahan Sayışman ise fiziğiyle rolünü dolduruyor, ama oyunculukta alınacak daha çok yolu var.

Yeşilçam’ın temel direklerinden ve sinemamızın duayenlerinden Türker İnanoğlu, bu filmle sinemaya dönüyor. Ona da koca bir Hoş geldin!..