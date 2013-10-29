Bisikletli gezgin misafirlerimiz

Julian, Eleanor ve Benjamin…

Çantaları 35, bisikletleri 15 kilo… Yani şu hayatta sahip oldukları tüm malvarlıkları toplam 50 kilo…

Fransa, Afrika, Arjantin, Meksika, Amerika, Japonya, Çin, Kore, Hindistan, Brezilya…

Liste uzayıp gidiyor…

Bisiklet üzerinde gezilen onlarca ülke, tanışılan yüzlerce insan ve edinilen sayısız tecrübe…

İnanın hiç birini satın alamazsınız!

Biz her şeyin ‘daha fazlasına’sahip olmak için uğraşırken onlar çalışıp kazandıkları parayla dünyayı dolaşıyorlar… Hem de oldukça ucuza…

Nasıl? diye sormayın… Artık biliyoruz ki her şey istenince bir şekilde oluyor…

Julian, Eleanor ve Ben’i geçtiğimiz hafta 3 gün evimizde misafir ettik.

İstanbul üzerinden Avrupa’ya geçeceklerdi ve konaklayacakları bir yer arıyorlardı.

Bizlere üye olduğumuz warmshowers.org sitesi aracılığıyla ulaştılar.

Evimizdeki yatak sayısının yeterli olmadığını söylediğimizde çadırlarda konaklamaya alışkın olduklarını ve matlarını serip yerde de yatabileceklerini söylediler.

Bir ev bulamazlarsa uygun bir yerde çadırlarında kalacaklardı fakat şehir içinde bu oldukça güçtü.

Adresimizi bir kez vermemiz yeterli oldu. Akşam zil çalıp kapıyı açtığımızda yorgun ama mutlu 3 yüzle karşılaştık. O gün, pedal çevirerek yaklaşık 115 km. yol almışlardı. Bizse sıcak ev yemekleri hazırlamış onları bekliyorduk. Bisikletlerini balkona, eşyalarını ise uzun zamandır boş duran küçük odamıza koyduk.

Birbirimizi tanımıyor, aynı dili konuşmuyorolsak da çabuk kaynaştık. Çünkü hayata bakışımız ve yaşam tarzımız aynıydı.

Şunu söyleyebilirim; o 3 gün içinde evde varlıklarını hiç hissetmedik.

Birlikte enfes yemekler yedik, ev yapımı şarabımızdan içtik, hayat hikâyelerini, gezdikleri ülkeleri ve deneyimleri dinledik.

Bu arada Julian ve Eleanor’un bisiklet turu sırasında G.Afrika’da tanıştıklarını ve evlendiklerini öğrendik. İrlandalı olan Julian bize,ülkesindeki evsizler için çalışan bir yardım kuruluşunun da tanıtımını yaptığını, onlardan arada bir destek aldığını, ihtiyacı olduğu durumlarda ise gittiği ülkelerde çeşitli işlerde çalışarak para kazandığını anlattı. 5 yıldır bisiklet üzerinde olan Julian bugüne kadar 55.000 km yol gitmişti.

Eleanor’un abisi Benjamin ise Londra’da oturuyor, bir yandan fotoğrafçılık, bir yandan da ahşap mobilya işçiliği ile uğraşıyordu.

Misafirlerimizden haberdar olan bazı arkadaşlarımız tanımadığımız birilerine evimizi açmanın güvenli olup olmadığını soruyordu. Haklıydılar da ama aslında bu bizim ilk deneyimimiz değildi. Daha önce de bisikletli gezgin misafirlerimiz olmuştu.

Aslında,onbinlerce kilometre yolu pedal çevirerek gelen bu insanlardan nasıl ve ne türlü bir zarar gelebilirdi hiç bilmiyorduk.

Hem zaten üye olduğumuz sitede gelmek isteyen kişilerin profillerine bakabiliyor, kendilerini daha önce misafir edenlerin görüşlerini de okuyabiliyorduk.

Sadece biraz ‘güvenle’ dünyanın farklı ülkelerinden misafir ettiğimiz bu insanlar bizlere bambaşka bir dünyanın kapılarını aralıyordu.

Onları uğurlarken üzüldüğümü söylemeliyim. Başlarına kötü bir şey gelmemesi için de dua ettiğimi…

Neticede yol hali işte…

Ama korkarak da bu hayat yaşanmıyor değil mi?

Eğer ilgileniyorsanız Julian’ınbisikletle dünya turu notlarını Eleanor’un dünya turu notlarını takip edebilirsiniz.

Aslında belki şu notu da eklemekte fayda var. Bir bisikletiniz varsa ve dünyayı onunla gezmek sizin de hayaliniz ise Kadıköy’de yer alan ve gezginlerin durak noktası olan Bisiklet Gezgini’ne mutlaka uğramanızı öneririz. Burada düzenlenen birbirinden güzel sohbetlere ücretsiz katılabilir, gezginlerin tur hikayelerini dinleyebilirsiniz.

Belki bir gün siz de evinizin kapılarını hiç tanımadığınız gezginlere açarsınız.

Ve belki bir gün benzer bir kapı da dünyanın bambaşka bir ülkesinde sizlere açılır…

Neden olmasın değil mi?