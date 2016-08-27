Tolga Zengin’in gözünü kim morarttı?

Magazin, sıradanlık ve de fazlaca ‘basitlik’ içeren başlık ne Beşiktaş ne de satırları yazanla bağdaşır ancak elde değil bu da meslek merakı! Hasbelkader Beşiktaş’ın kaptanlık pozu bandını koluna takan kaleci Tolga Zengin’in sol gözü nasıl morardı? Gençliğinde fazlaca dayak yiyen birisi olarak o morluğun bir yumruk darbesi ile meydana geleceğini gayet iyi biliyorum! Her ne kadar ‘kapı kolu çarptı’ ‘antrenmanda takım arkadaşının dirseği geldi’ açıklamasını yapsanız da! Sonunda yazacağımı baştan yazmayı geç de olsa öğrendim! Yerde yatan takım arkadaşına bakmaya gelen rakip takım oyuncusunun gırtlağını sıkan Tolga Zengin, Beşiktaş için ne yazık ki utanç kaynağı olmaktan başka işe yaramıyor. Dilediği kadar maçın kaderini değiştirsin, Tolga Zengin’den Beşiktaş’a değil kaptan ve de kaleci ‘vale’ dahi olmaz. Zira otomobilini park ettiklerini dövmeye kalkar bu çocuk! ‘Trabzonlu’ dayanışmasını anlamak olası da ancak burası Beşiktaş, halkın takımı hani!

Gökhan Gönül sakat mı, Şenol Güneş oynatmamak için inat mı ediyor? Sorunun yanıtı Alanyaspor maçında alındı, zira baştan aşağı Trabzon kokan Güneş, ligin ilk maçında Gökhan Gönül’ü ısınmaya göndermiş ne var ki oyuna almamıştı. Beşiktaş attı yedi, sonra yine attı ardından bir kez daha yedi. Sonuç bir puan… Necip Uysal’ın görmesi gereken kırmızı kartı geç görmesi dikkatlerden kaçmadı tabii ki… Geçmişte ‘geleceğin yıldızı’ yazdığımız kalemimiz kırılsın e mi! Necip Uysal gelecekte hangi takımın formasını giyerse giysin o renklerin başına iş açar sadece. Bir gecede ‘acelece’ yapılan transferler Beşiktaş’ı istenilen ya da beklenen seviyeye taşır mı? Sanırım ‘can alıcı’ soru ve yanıt da burada!

Kimleri sileceksin? Şenol Güneş ‘sonsuz’ kredi tanıdığı yetisi sınırlı Olcay Şahan’dan, ‘memleketlisi’ Tolga Zengin’den, ‘hırçın ve beceriksiz’ Necip Uysal’dan nasıl vazgeçecek? Şenol Güneş ne yapmaya çalışıyor? Hedefi Beşiktaş’ın başarısı mı yoksa ‘ben yaptım oldu’ mu? Doğrusu, Konya deplasmanında Gökhan Gönül’e neden şans tanımadı bunu açıklamalı ama aynı zamanda da inandırmalı!