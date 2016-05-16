Şampiyonluk, Fikret Orman’ın attığı tokadı unutturmaz!

Hangisi belleklerde yer edecek Fikret Orman’ın kendisini eleştiren kongre üyesine attığı tokat mı, Osmanlıspor yengisi ile gelen şampiyonluk mu?



Tartışmasız genç kuşak için önemli olan, ‘gelsin de nasıl gelirse gelsin’ bağlamındaki şampiyonluk, yaşını başını almış ‘aklıselimler’ içinse durum farklılık içeriyor, doğal olarak.



Son 14 yılda ülkede yaşanan ‘yozlaşma’ göz önüne alındığında, gençleri yadırgamamak gerekiyor! Edebin, saygının, sevginin, kültürün farklı algılattırıldığı gençlere şırınga ile zerk edilen yaşam felsefesi, ‘amaca giden her yol mubahtır’ ne yazık ki…



Ezcümle; ‘tutkuları Beşiktaş olan gençler’ için başkan Fikret Orman’ın kendisini eleştiren kongre üyesini kaba kuvvetle kürsüden indirtmesi ardından da ‘dövmesi’, hiç önem arz etmiyor. Beşiktaş şampiyon olduktan sonra dayak atanın ve de yiyenin ayrıntıları pek de umurlarında değil gibi gözüküyor gençlerin.



Yaşını başını almış, aklıselimlerin bakışı açısı ise yaşam deneyimleri nedeni ile ayakları yere basar şekilde oluyor. Onlar için Beşiktaş Kulübü başkanının demokratik bir ortamda kürsüden kendisini eleştiren genç kongre üyesini, yönetim kurulundaki bazı arkadaşlarının da yardımıyla ‘tekme-tokat’ döverek salondan attırması, şampiyonluktan çok daha önemli gelişme ve tabii diğer yandan da ‘utanç’ kaynağı.



Bir yanda coşkuyla şampiyonluğu kutlayan Beşiktaşlı, diğer yanda kulüp başkanının yaptığı densizliğin, külhanbeyliğin, edepsizliğin utancını yaşayan Beşiktaşlı… Siz hangi taraftasınız?



Beşiktaş geçmişte art arda, üstüne üstlük bir tanesi de yenilgisiz şampiyonluk yaşadı. Beşiktaş yandaşlarının belleğinde yer eden anekdot hangisi? Yanlısının, yansızının gönlünde taht kuran efsane başkan Süleyman Seba’ya duyulan koşulsuz saygı ve sevgi mi, yoksa efsane kadro ile gelen şampiyonluklar mı?



Fikret Orman, Beşiktaş Kulübü başkanı olmasaydı kocaman ‘bir hiçti.’ Önce, kendisine beklentisinin ötesinde reklam olanağı tanıyan Beşiktaş’a sonrasında da yandaşlarına ve kongre üyelerine saygı duymayı öğrenmeli.



Beşiktaş güzel futbolu ve golleri ile Osmanlıspor’u yeni stadına yenerek ‘şaibesiz’ şampiyonluğunu ilan etti, bunu kimsenin dil uzatabileceği inancında değilim. Sevinmek, coşmak, eğlenmek tüm Beşiktaşlı’ların hakkı… Tüm futbolcuları teker teker kutlamalı, kariyerinde ilk kez şampiyonluk yaşayan Şenol Güneş’i en azından bu gece eleştirmemeli, maaşlarını alamayan emekçilere de saygı duymalı!



Fikret Orman ve yönetim kurulu üyeleri mi? 500 milyon liralık borç tutarını 1 milyar 328 milyon liraya çıkarmaları sorun teşkil etmez, zira başkan ve ‘bazı arkadaşları’ alacaklarını isteyenleri ‘tekme-tokat’ dövüp, kapı dışa attırırlar kulüpten!



Kaygım kendilerini eleştirenleri dövmeyi alışkanlık edinmeleri! Fikret Orman ve ekibi unutmamalı; Beşiktaş’ın sahibi değilsiniz gelip, geçici bir görev üstlendiniz herkes gibi sizin de süreniz dolacak ve gideceksiniz. Şampiyonluk ne attığınız tekme-tokadı unutturur ne de 1 milyar 328 milyon liralık borç yükünü.

Beşiktaşlılar şampiyonluğu kutlamalı ama birileri bundan nemalanmamalı! Tebrikler Beşiktaş…

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