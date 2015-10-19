Sakın ola ki kimseye kulak asma Alper Ulusoy!

Üç puan bir yana, Beşiktaş’ın oynadığı futbol bu kez doyurucu geldi. Üstüne üstlük sergiledikleri futbol ve hanelerine yazdıkların puanlar sonrası yerilecek oyuncu da yok, dün gece Beşiktaş forması giyenlerin arasında. Meşin yuvarlığı mümkün olsa evine götürecek Gökhan Töre ile Olcay Şahan dahi eleştirilmez, sadece teknik direktör Şenol Güneş uygun dille bir kez daha uyarılır! Sevgili Şenol Güneş, Olcay Şahan’ın iyi niyetinden, oynama isteminden kimsenin kuşkusu yok ancak Ricardo Queresma ile Cenk Tosun yedek kulübesinde otururken Olcay Şahan’ı fazlaca zorlu geçeceği belirgin maçta sahaya sürmek, pek akıl karı gibi gözükmedi bizlere! Zaten ikinci yarıda Olcay Şahan’ın yerine oyuna dahil olan Ricardo Queresma da bu savı, attığı golün yanı sıra siyah-beyazlı ekibe saha içinde getirdiği hareketlilikle kanıtladı. Varsın, Şenol Güneş’in Olcay Şahan ‘inadı’ sürsün, Beşiktaş da kazansın. Beşiktaş yandaşının buna itirazı olacağını hiç sanmam…

Çaykur Rizespor teknik direktörü Hikmet Karaman’ı da kutlamak gerekli; istemsiz takımını oynar, savunmasını da ‘zor geçilir’ hale getirdiği için. Karşılaşmanın başında konuk Rizespor’un atacağı gol yanlısı için de, yansızı için de asla ‘sürpriz’ niteliği taşımazdı. Nitekim Deniz Kadah’ın kafa vuruşunda top üst direk yerine ağlarla da buluşabilirdi. Bu dakikadan sonra Beşiktaşlı futbolcular kendilerine geldiler ve beklenen performansı sahaya yansıtmaya başladılar. İkinci bölümde Ricardo Queresma’nın attığı gol sonrası da bir kaç tane net pozisyonu ciddiyetsiz şekilde harcadılar. Queresma’nın attığı gol öncesi Oğuzhan Özyakup’a yapılan hareket ‘penaltı’ kararı gerektirir miydi? Karşılaşma sona ermiş, gerektirse ne olacak? Bireysel irdelemelerin sonu gelmez!

Sonuç olarak; keyifli bir karşılaşma izledik, her iki takım da iyi oynadı ama onları oynatan ve dün gece futbol görselliğinin keyfini yaşamamızı sağlayan hiç tartışmasız genç hakem Alper Ulusoy oldu. Uzun yıllardır futbol federasyonun bünyesinde böylesine akılcı hakem görmedik. Etki altında kalmıyor, yandaş baskısına kulak asmıyor, her sert harekete düdük çalmıyor, sahada kişilik savaşı vermiyor, futbolcuların durmadan, soğumadan oynamalarına olanak sağlıyor, daha ne olsun? Alper Ulusoy bu hızda ister istemez bir, iki ya da üç tane pozisyon kaçırıyor ancak ‘o kadar kusur kadı kızında da olur.’ Kendi adıma yansız yönetimden arınmış bu hakemi sevdim, sizi bilemem.

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