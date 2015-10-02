Muhteşem sol ayağı ile yapıştıran Olcay Şahan!

Karşılaşmanın en kısa ve de gerçekçi anlatımını teknik direktör Şenol Güneş, doksan dakikanın bitiminde sıcağı sıcağına mikrofon karşısında yaptı: “ İlk yarı maçı kaybedebilir, ikinci yarı kazanabilirdik. Savunmada iyi değildik. Rakibin oynamasına yardımcı olduk. Bu özeleştiriye ekleyebileceğimiz sadece ‘oyun havası’ olabilir, o da futbolcuları motive etmek için…

Sporting Lizbon, Bryan Ruiz ile golü erken bulmakla yetinmedi art arda pozisyonlar da buldu ama ilk bölümde. ‘Beşiktaş savunması mı başarılıydı yoksa Lizbonlu oyuncular mı beceriksizdi?’ Beşiktaş savunma elemanlarının organize oldukları söylenemez ancak kaleci Tolga Zengin’in çıkışları ve zamanlaması çoğu kez yerindeydi. Zaten Bryan Ruiz’in sert şutunda top Andreas Beck’e çarpmasa, ağlara gitmesine de engel olabilecek gibi duruyordu kalesinde. Beşiktaş’ın ilk yarıyı kalesinde tek gol görerek tamamlaması siyah-beyazlı ekip adına tartışmasız büyük şanstı. Ne olduysa, ikinci yarıda Necip Uysal’ın yerini Oğuzhan Özyakup’un alması ile oluverdi. Oyunu kendi alanında kabullenen, Lizbon ataklarını izleyen oyuncu topluluğu gitti oyunu rakip alana taşıyan, gol arayan bulmak için de çabalayan Beşiktaş geliverdi. Sonucunda da Sosa’nın akıl dolu pasında Gökhan Töre eşitliği sağlayıverdi. Ve oldukça net görüldü ki, ‘müthiş sol ayağı ile yapıştıran!’ Olcay Şahan sahada olduğunda Beşiktaş için ‘pranga’ bağlamında oyuncu olup çıkıveriyor! Olcay Şahan’sız Beşiktaş’ın futbolunu Ersan Adem Gülüm’ün tüm beceri noksanlığına karşın beğendiğimi itiraf etmeliyim. Ancak Ersan’ın da hakkını vermeli. Sabah erken saatte okula gidecek öğrenciler gibi örgülü ve düzenliydi dün gece saçları. Bu nedenle temizlik ve bakıma tartışmadan 10 puan verilir.

Lizbon karşısında Oğuzhan Özyakup karşılaşmanın kaderine direkt etki eden oyuncu olurken, Ricardo Queresma’nın geleceği ile Mario Gomez’in sonlara doğru oluşan fiziksel yetisizliği dikkatlerden kaçmadı. Şenol Güneş’in söylediği gibi, Beşiktaş ilk yarıda fark yiyebilir ikinci yarıda da galip gelebilirdi. Siyah-beyazlı formayı giyen oyuncuların artık ürkmemesi ve özgüvenlerinden taviz vermemesi gerekiyor. Onları motive etmek ise tabii ki teknik direktör Şenol Güneş’in asli görevi. Bizim işimiz mi? İşler yolunda giderken dahi eleştirecek bir şeyler bulmak!

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