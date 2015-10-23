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Asena Özkan

asenaozkan@yahoo.com

23 Ekim 2015

Moskova’da attıran ve atan Beşiktaş…

Beşiktaş rahat kazanabileceği maçta yakaladığı eşitliğe hiç sevinmemeli

Moskova’dan tek puanla dönen Beşiktaşlı futbolcuların zaman yitirmeden özeleştiri yapmaları kaçınılmaz. “Kendi seyircisi önünde bizden ürküp, temkinli oynayan Lokomotiv Moskova’dan neden gereksiz yere korktuk?”  Bu soruya verecekleri yanıtı, açıkçası merak ediyoruz!  

Moskova’nın ayazında karşılaşma başlıyor iki takım da birbirlerine ‘elen ense çekerken’ doğal olarak bocalıyor. Beşiktaş rakip alana yerleşip baskı kurabileceği koskoca ilk yarıda art arda pas hataları yapıyor ve futbol tutkunları için ‘işkence’ enlemindeki ilk bölüm sonunda noktalanıyor ve de ikinci bölüm başlıyor. Jose Sosa’nın  gayrı ciddi oynadığı anda yitirdiği topa, Ersan Adem Gülüm’ün ‘mahzun’ bakışları eşliğinde vuran Maicon, hiç beklemediği anda takımını öne geçiriyor. O dakikaya kadar kaleyi bulan tek şutu bulunmayan Lokomotiv Moskova’nın gol atmasının şaşkınlığını ise eminim sadece Beşiktaş yandaşı yaşıyor! Rakibe, zorla gol attırmak bu olsa gerek…Hata yapan Jose Sosa yerini kısa süre sonra Necip Uysal’ı bıkarınca ileri üçlünün ortasına Oğuzhan Özyakup geçiyor ve o da pasını verip Mario Gomez’in eşitlik sayısını atmasını sağlıyor. Mario Gomez’in bu aralar boşu yok, gol yollarındaki becerisinin sırını da… Sonra ortalık karışıyor, Vedran Corluka kırmızı kartla oyun dışında kalıyor, sahadaki ortam da, ‘bundan iyisi Şam’da kayısı’ enleminde oluyor Beşiktaş için ancak futbolcular nedense bunun pek farkına varamıyor! Rakip korkusundan sıyrıldıklarında bazılarının deneyim noksanlığı sırıtıyor.

Beşiktaş, Gökhan Töre yerini Cenk Tosun’a devredene kadar sahada bir eksikle mücadele ediyordu! Gökhan Töre ayaz gecede Beşiktaş’a ‘pranga’ olup çıkıverdi ki bunu son haftalarda alışkanlık haline getirdi. İsmail Köybaşı’nın yetersizliğini gören sadece bizler miyiz? Şenol Güneş’in bu oyuncuda inatla ısrar etmesinin ardında ne ola ki. Güneş unutmuş olabilir, anımsatmak görevimiz! Ramon Motta adında deneyimli ve istikrarlı, sol ayağını iyi kullanan, hem savunma, hem de hücum yetisine sahip bir oyuncusu var Beşiktaş’ın her ne kadar kadroda yer almasa da…

Beşiktaş rahat kazanabileceği maçta yakaladığı eşitliğe hiç sevinmemeli, aksine elini kafasının arasına alıp düşünmeli. Kanatlar ne zaman işlerlik kazanacak, takımın stoperi hangi süreçte güven telkin edecek? Gecenin özeti, Moskova’da gole attırın da atan da Beşiktaş…  

 

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