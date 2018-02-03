Fikret Orman, Şenol Güneş el ele!..

Tanı konmadan tedavi böyle olur, ‘kel başa şimşir tarak’ misali! ‘Optalidon’ adında bir ilaç vardı kısa geçmişte, ‘hastayım’ diyene o ilacı önerirdi konu komşu, eş dost, akraba… Beşiktaş’ın durumu da şu aralar pek farklılık arz etmiyor. Bariz; sıkıntı ileri uçta ama yüksek düzeyde harcama forvet oyuncusu için yapılmıyor. Gereksiz yere takımın kadrosuna bir savunma oyuncusu daha ekleniyor. Fikret Orman ile ekibi Beşiktaş’ın çıkarını düşünmek zorunda, transfer politikası da ‘kimin fiyatı uygunsa onu alalım’ şeklinde ya!

Bursaspor karşısında yitirilen iki puan ‘Beşiktaş’ın şampiyonluk umutlarını büyük oranda en alt seviyeye çekti’ gerçeğini kabul edelim ardından da devam edelim. Beşiktaş savunması uzun süredir böylesine basit goller yemiyordu, üstelik Dusko Tosic’in riskli oyununa karşın. Domagoj Vida’nın katılımıyla ‘savunma’ özgüvenini değil ama sistemini, ezberini, şablonunu yitirdi. Buna bir de Gökhan Gönül’ün son haftalardaki yetersizliği eklenince… ‘Durduk yerde kaşınmak’ deyimi ile örtüştü Beşiktaş’ın durumu! ‘Bu’ Oğuzhan Özyakup’un Beşiktaş’ta oynamaması gerektiğini yazmaktan usandım Şenol Güneş ise yaşadığı hayal kırıklıklarına bir yenisini eklemekten yorulmadı. Sadece kendisi yaşasa sorun yok da!.. Beşiktaş’ın Jeremain Lens adında bir futbolcuya gereksinimi var mıydı? 34 yaşındaki Vagner Love ‘sihirbaz’ mıdır? Futbol yaşamının son demlerinde takım - takım gezinirken şapkasından ‘goller’ çıkaracağını varsayanlar mı ‘sivri’ akıllıdır, bu konuda eleştiri sunanlar mı? Özeti; Fikret Orman alıyor-satıyor , satıyor-alıyor. Fikret Orman, futbol alt yapısına mı sahiptir yoksa ticaret erbabı mıdır? Şenol Güneş de başkanının sattığı futbolcuya ‘güle güle’ demek zorunda kalırken aldıklarını da zorunlu olarak takıma monte etmeye çalışıyor. Ve tabii bu arada da ciddi hatalar yapıyor…

Sevgili Şenol Güneş; Ryan Babel’in yokluğunda Caner Erkin’i sol kanadın savunma oyuncusu, Adriano Correia Claro’yu da aynı kanadın ileri uç elemanı olarak sahaya sürseydin inan belki skor değil ama Beşiktaş’ın futbolu çok daha olumlu olurdu. Yedek beklediğinde sorun çıkaran, oyundan alındığı da surat asan Oğuzhan Özyakup’un Atiba Hutchinson yokken daha da çok bocalayacağını biz kestiriyoruz ama sen!.. Hepsi bir yana da Jeremain Lens’i oyundan alman için ‘o’ akıl almaz golü kaçırması mı gerekiyordu? Sende haklısın tabii ki Fikret Orman, Beşiktaş’ın ‘borsa’ kendisinin de ‘broker’ olduğu yanılgısında ancak teknik direktör olarak senin önünde daha epeyce yol var. Fikret Orman 2, bilmedin 3 yıl sonra arkasına bakmadan gidecek ama senin yolunu hasretle bekleyenler var, kaldı ki sen de adının verildiği statta seni ‘Şenol Güneş’ yapan takımı çalıştırmayı arzu edersen kuşkusuz!

Şu attı, bu kaçırdı, o vuramadı, öteki tuttu; Bursaspor – Beşiktaş maçının en kaypakça aktarımı olur! Son üç sezonun en iyi futbolunu oynayan Beşiktaş’ta ciddi sorunlar mevcut. Gözle görülen; ‘takım oyunu’ olgusundan hızla uzaklaşıyor siyah-beyazlı ekip, ayrıca adil olmayan ücret dağılımının küsmelere neden olduğu da ortada! Dün gece Ryan Babel, Atiba Hutchinson, Dusko Tosic olsa skor farklı mı olurdu? Evet ama belirgin sorunlar bir kez daha halının altına süpürülürdü.

Beşiktaş’ın sorunu Şenol Güneş ve futbolculardan kaynaklanmıyor onlar sıradan hatalar yapıyorlar, sorun; nefes almadan konuşanda, gün içinde üç ayrı açıklama yapanda!

‘Ne bu hiddet, ne bu şiddet?’ demek yersiz zira Bursaspor yandaşı bunu özellikle Beşiktaş maçlarında yapıyor. Oysa, 2016’da yaşadığımız facianın ardından kardeşlik, dostluk ve barış vardı gündeminizde. Her halde Bursaspor tribünleri unuttu!