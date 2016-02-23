Beşiktaş’ın tek handikapı Şenol Güneş!

Siyah-beyazlı ekibin biri yenilgisiz, üç kez art arda şampiyon olduğu dönemin efsane kadrosundaki futbolcuların nerede ise tümü ile fikir ayrılığı yaşadığım tek nokta oldu, yıllar içinde. Zamanın teknik direktörü Gordon Milne’nin disiplininden, futbolculara yaklaşımından övgü ile söz ettiğimde istisnasız futbolcuların hemen hepsi ağız birliği ettiler ve ‘hop’ deyip, eklediler; “Elbette Gordon Milne’e saygı duyuyorduk ancak o dönemde öylesine bir hava yakalamıştık ki, takımın başındaki teknik direktörün bizim için çok büyük önemi yoktu.” Her ne kadar ‘her haltı bilen’ olarak geçinsem de bu varsayımı onlardan daha iyi bilmeme olanak yok doğal olarak! Şenol Güneş yönetimindeki Beşiktaş’ı izlerken ikilem yaşıyorum, bu nedenle kimi zaman. Beşiktaş şu andaki kadrosu ile mücadele ederken kulübede Şenol Güneş yerine bir başka teknik adam olsa aynı başarı yakalanır mıydı? Tabii ki Şenol Güneş, Beşiktaş’ı şampiyon yapmak istiyor. Hem kariyeri, hem de maddi getirisi için, doğalı da bu. Ancak kimi zaman öylesine diretiyor ki oyuncu seçimlerinde gayri ihtiyari ‘acaba!’ dedirtiyor…

Ben yazmaktan Şenol Güneş, Olcay Şahan’ı oynatmaktan bıkmadı. Sonunda kim ‘pes’ edecek, ne yalan söyleyeyim merak ediyorum! Bende inat ettim, bilineni bir kez daha yineleyeceğim Şenol Güneş gibi, ısrarla hem de! Gökhan Töre’nin ‘sürpriz’ sakatlığında Olcay Şahan’ı sahaya sürmek anlaşılır elbette. Ancak Olcay Şahan sahada ise kanatlardan birinde görev yapması gerekli. Olcay Şahan, ‘Mario Gomez’e alternatif olacağım’ diyerek rakip ceza alanının içinde beceri noksanlığına yeni enstantaneler eklerken İsmail Köybaşı sol kulvarı kullanmaktan bitap düştü, beraberinde de kaçınılmaz olarak ‘pas hataları’ artı. Birincisi; görev yaptığı sol kulvarı kullanmıyor, ikincisi; sol kulvarın savunma oyuncusunu gereksiz yere hataya sevk ediyor, üçüncüsü; ne kanatlarda ne de ileri uçtaki elemanın yanında hiçbir şekilde yararlı olamıyor. Ve de Şenol Güneş inat ederek Olcay Şahan’ı altmış dakika oyunda tutuyor. Bu nedenledir ki, Beşiktaş’ın şampiyonluk yolundaki tek handikapı Şenol Güneş’in inadıdır. Yoksa, Şenol Güneş gibi teknik adamı eleştirmek ne haddime…

Gençlerbirliği karşısında Beşiktaş forması giyen tüm futbolcular çok iyi oynadı da tek sorun Olcay Şahan’da mıydı? Mario Gomez’e attırdığı gole karşın Jose Sosa kötüydü, Oğuzhan Özyakup ondan da kötüydü. Mario Gomez ise attığı golün dışında bir şey yapmadı. Sonradan oyuna dahil olan Necip Uysal’ın ne yaptığını anlayabilmek için bir ‘mütercime’ gereksinim var! Karşılaşmanın kaderini değiştiren ise oyuna Olcay Şahan’ın yerine giren Cenk Tosun oldu, ki oynama istemi tarafsızı tarafından dahi rahatlıkla algılanan futbola aç bu genç adamı yedek kulübesinde oturtmak pek akla yatkın gelmiyor. Yorgun Beşiktaş’ın dün gece iki ‘hamalı’ vardı sahada. Birisi gösterişsiz oyunu ile uzun süredir takımını sırtlayan Atiba Hutchinson diğeri de artık ‘olgunlaşma’ dönemine giren Ricardo Quaresma… Gençlerbirliği karşısında Quaresma’nın öz verisini takdir etmemek olası değil. Nerede ise tüm ortalar Ricardo’dan geldi. Genelde çalışmadığı için eleştirdiğimiz kanatlar işlerlik kazandı bu kez de Mario Gomez bekleneni veremedi. İbrahim Üzülmez üzüldü mü bu yenilgiye bilinmez ancak kalecisi Johannes Hopf’u kutlamalı yediği tek, yemediği üç gol için.

Beşiktaş bu kez maç eksiğine karşın lider. Ve bu hafta belki de şampiyonluğun kaderini belirleyecek maçı Kadıköy deplasmanında oynayacak. Fenerbahçe karşısında Olcay Şahan oynayacak mı? Bunu maçın skorundan çok daha fazla merak ettiğimi saklayamam…

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