Bana bir masal anlat, içinde Beşiktaş olsun!

Denetim kurulu raporu diyor ki, 29 Şubat 2012 tarihi itibari ile ‘A.Ş’nin, 29 Mart 2012 tarihi itibari ile de ‘Derneğin’ ezcümle; Beşiktaş Kulübü’nün borç tutarı; (alacaklar düşüldükten sonra) 431 milyon, 154 bin, 334 TL’dir... Aynı denetleme kurulu borç tutarının, 31 Aralık 2015 itibarı ile 1 milyar, 328 milyon, 101 bin, 108 TL’ye ulaştığını açıklıyor. Bir masal anlat bana, içinde milyonlar, milyarlar olsun!..

31 Mayıs 2016 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na açıklanan son raporda ise; A.Ş, 441.6 milyon TL rehin, ipotek ve temlike sahip...‘Dernek’ ve ‘A.Ş’nin toplam; 1 milyar 16 milyon lira ederinde rehin, ipotek ve temlikleri bulunduğu, mali kurulda raporlar da yansıyor zaten...

Bana bir masal anlat içinde sponsorluk, futbolcu ve kombine satışından elde edilen gelirler olsun, tabii kurtla kuzu da! ‘Süleyman Seba yönetimi’ 2000 yılında Beşiktaş’ı 2 milyon dolar borç ve kazandıkları taşınmazlarla devretti. Sonuç ne mi oldu?

Son mali genel kurulda dağıtılan kitapçıkta bağımsız denetçi şirket, Beşiktaş’ı TTK’nun 375 ve devamı 376’ıncı maddeleri çerçevesinde, ‘Borca Batık Beşiktaş’ ilan etti…

Siyah-beyazlı kulüpte 2012 yılında başkanlık koltuğuna oturan Fikret Orman ne oldu da, 431 milyon lira ederindeki borç tutarını 4 yıl gibi süre içinde 1 milyon 350 milyon liraya taşıdı. Daha beteri Beşiktaş’ın 2022 yılına kadar ki tüm gelirini de temlik ettirdi. Öyle geliyor ki, gözlerden kaçan en önemli ayrıntı ise 1 milyar 350 milyon liralık kapanması olanaksız gözüken borç tutarının dışında, rehin-ipotek-temlik üçgeni içinde, ayrıca bir de 1 milyar 16 milyon liranın mevcudiyeti!

Bana bir masal anlat içinde ‘kur artışı’ da olsun! Ki, biz de soralım; ‘Giderlerde kur farkı var da, gelirler de yok mu?’ Sorular uzar gider… Yanıtını vermek ise Beşiktaş Kulübü Başkanı sayın Fikret Orman ile yönetim kurulu üyelerine düşer. Ancak!..

Bu; hakkı olan eleştiriyi sunan kongre üyesini dövmeye benzemez, ‘borç tutarını 100 milyon dolara indireceğiz’ diyerek fezaya çıkarmaya benzemez, ‘sponsorluk gelirlerinde rekor kırdık’ diyerek borçlanmayı rekor düzeye taşımaya benzemez… Sanal ortamdaki ‘cadı avına’ ise hiç benzemez! Sosyal paylaşım sitelerinde uygarca eleştirilerini sunanları, ‘ben yaptım oldu’ düz mantığı ile hukuktan yoksun verilere dayanarak kulüp üyeliğinden çıkarmaya da benzemez doğal olarak!..

Son yıllarda eleştirenleri ‘yıldırma politikasının’ yabancısı değiliz, ne var ki bunun ilerici, devrimci, halkla özdeşleşmiş, ‘Halkın Takımı Beşiktaş’ta yaşama geçmesini kabul etmemiz olası değil. Sevgili Fikret Orman ile ekibi unutmamalı, Beşiktaş bireylerin değil, halkın takımıdır. Rakamlar yanıltıcı olabilir, yaşanan olumsuzluk için mazeret üretilebilir, savunma yaparken yanlış bilgilendirmede bulunulabilir ancak tüm bunlar hatalı ve geçici çözümlerdir. ‘Devraldığımız borç tutarı 431 değil, 5 yüzün üzeriydi’ derseniz de sesimiz çıkmaz, zira aramızda 100 milyon liranın lafı olmaz!

Masalı gençlere anlatın, içinde Beşiktaş olsun elbette ancak bize masal anlatmayın. Biz anlatmaya başlarsak!..