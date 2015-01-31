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Aris Nalcı

aristotale@gmail.com

31 Ocak 2015

Ermeni lobisi yöneticisi: Sık sık Gülen hareketinin anti-Ermeni saldırılarıyla karşılaşıyoruz

ABD'deki 'Ermeni lobi'si yöneticisi Aram Hamparian 'Ermeni lobisi kim? Ne iş yapar? Gülen Cemaati ile gerçekten de bu kadar içli dışlı mıdır?' sorularını yanıtladı

Ermeni lobisi Türkiye dış politikasının korkulu rüyalarından biri. Belki de en büyüğü. 2015'te Türkiye'nin dış politikasında attığı adımlara bakılırsa da hükümetin en gözde hedeflerinden biri. Son dönemlerde de 'paralel yapıyla' bağladılar ilişkileri.

“Hepimiz Hrant'ız hepimiz Ermeniyiz” sloganı için “Bizim milliyetçilik damarımıza dokunmasınlar” diyen Deniz Baykal, AİHM'ye giden Ermeni vakıfları için “Yargı yolu kapanmışsa yolunuz AİHM'dir” diyen yolsuzluktan 'temizlenen' Egemen Bağış'ın her fırsatta Ermenileri hedef gösterircesine saldıran Doğu Perinçek'in arkasında Strazburg'da sıralarını almaları Türkiye'nin de en az diğer lobiler kadar lobiciliği sevdiğini anlatıyor bir yandan da.

Peki kim bu Ermeni lobisi?

Ne iş yapar?

Gülen Cemaati ile gerçekten de bu kadar içli dışlı mıdır?

Sorularımızın cevaplarını en basit şekilde ve doğrudan ABD'deki 'Ermeni lobi'si “Armenian National Comitee of America” (ANCA) yöneticisi Aram Hamparian verdi.

 

Ermeni lobisi?

 

Ermeni lobisi deyince akla ilk olarak 'öcü' geliyor Türkiye'de. 1960'lardan bugüne iç siyasette korkutucu bir öğe olarak kullanılan lobiler aslında Türkiye'de olmasa da dünyada siyaset yapan/satan şirketler.

-  Ermeni lobisi – adı da üstünde- bir Amerikan lobisidir. Ermeni mirasına sahip olan ABD vatandaşları tarafından yürütülen, Bileşik Devletler'in ve Amerikan değerlerinin soykırımcı politikalara engel olması, insan haklarına desteklemesi, öz yönetime sahip çıkması ve Ermenistan’la ikili ilişkilerin kurulmasını amaçlayan bir Amerikan lobisidir.

Ermeni lobisi, kavramsal olarak, toplumumuzun sivil kaynaklarını,demokratik sistemimiz içerisinde, bir kaldıraç olarak kullanmaya çabalayan, paylaşılan Amerikan ve Ermeni kültürleri ışığında ABD  siyasetine yön vermeye çalışan bir kurum

Ermeniler neden lobi yapıyor? Neden gerekli?

- Ermeni lobisinin Kuzey Yıldızı, Ermeni ulusunun uzun vadede hayatta kalmasını ve yaşayabilirliğini artırmak. Anayurdumuzu çevreleyen bölgesel tehditlerle ilgili 360 derece savunma ihtiyacını karşılıyoruz. Aynı zamanda da Ermenistan ve Artsakh'ta (Dağlık Karabağ) gelecek inşâsını destekliyoruz.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve birçok Türkiyeli siyasetçi Ermeni lobilerinin Gülen hareketi ile  bağlantısı üzerine vurgu yapıyor sık sık. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Bağlantınız var mı? Varsa hangi boyutta?

- Sık sık kendimizi Gülen Hareketi'nin anti-Ermeni saldırılarıyla karşılaşıyoruz.

Ermeni soykırımı konusunda adaletin sağlanmasına engel olmak ve Karabağ'ın bağımsızlığına karşı çıktıkları zamanlarda özellikle.

Türk ve Kürt siyasetçilerle görüşüyor musunuz?

- HDP ile, Ermeni soykırımı ile ilgili konularda ve onların çabaları ile ilgili üretken bir söylem içerisinde bazı konularda temasımız var.

 

 

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