Diyalog yeniden mi başladı?

Karadeniz Ekonomik İşbirliği'nin 29. Olağan Toplantısı Ermenistan'ın başkenti Yerevan'da yapıldı.

Toplantıya Türkiye ve Ermenistan dışişleri bakanlarının ikili görüşmesi damgasını vurdu.

Toplantılarında misafir heyetlerin talepleri üzerine ikili görüşmeler olağan bir şekilde yapılıyor. Ancak Davutoğlu ve Nalbandyan'ın görüşmesinin ayrı bir önemi vardı. 2009'da imzalanan protokollerin ardından iki ülkenin ilk kez bu düzeyde bir görüşme gerçekleştirdi.

Davutoğlu'nun Yerevan'a gelişi protestolarla karşılandı. 100 kişilik küçük bir grubun sabah saatlerinde toplantının yapıldığı otelin önündeki protestosu uzun sürmedi. Basın açıklamasında Hınçak, Miras ve Taşnak Partileri Gençlik Kollarının düzenlediği protestolarda “Türkiye soykırım inkarı yükünü gelecek nesillere bırakmasın" denildi.

Davutoğlu ile birlikte Türkiye'den gelen heyette Ermeni gazetecilerin de bulunuyor olması dikkat çekti. Heyette bulunan Agos Gazetesi genel yayın yönetmeni Rober Koptaş İMC'ye yaptığı açıklamada görüşmelerin olumlu olacağını, iki tarafta da yeniden bir diyalog kurma ihtiyacı doğmasın ilişkileri olumlu etkileyeceğini söyledi.

Davutoğlu ve Nalbandyan'ın ikili görüşmesinin ardından, Ermenistan Dışişleri Bakanı Nalbandyan ne Ermenistan basınına ne Türkiyeden gelen basına bir açıklama yapmadı.

Türkiye Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ise 1 saat gecikmeli olarak yaptığı basın toplantısında Türkiye'nin kurucularından olduğu Karadeniz Ekonomik İşbirliği'nin 20 yılı başarılı bir şekilde tamamlamasının önemine değindi. İşte Davutoğlu'nun basın toplantısından satırbaşları:

“Önümüzdeki dönem başkanı Bulgaristan ile görüş alışverişinde bulunduk. Ermenistan da önemli ve başarılı bir dönem başkanlığı yürüttü. Karadeniz havzasında barış ve istikrarın sağlanması konusunda iyi bir toplantı yaptık” dedi.

Davutoğlu sıcak karşılama için Ermenistan Dışişleri Bakanı Nalbandyan'a teşekkür ederken;

“2009'daki protokollerin ardından Ermenistan Dışişleri ile 4 yıl sonra ilk kez Yerevan'da biraraya gelmiş olduk. Ziyaretimizin bu anlamda ayrı bir önemi var. Birçok konuda görüş ayrılıklarımız olsa da önemli olan bu görüş ayrılıklarının bilmemize rağmen biraraya gelebilmemizdir. Daha sık vesilelerle birarya gelip gelişmeleri takip etmek istiyoruz” dedi.

“Yeni bir dosluk ilişkisine girmek isteriz”

Davutoğlu Türkiye ve Ermenistan arasındaki bu yeni temas için de olumlu konuştu:

“Ortak tarihimizdeki olumlu ve olumsuz intibalarını açıkça paylaşarak bir şekilde yeni bir dostluk ilişkisine girsinler isteriz. Türkiye ve Ermenistan ilişkilerinin paralelinde kafkasyada da kalıcı bir istikrar havzasının olşuması istiyoruz. Bu anlamda Türkiye ve Azerbycan arasındaki ilişkileri çok geliştirdik. İsteriz ki Ermenistan da bu ekonomik ilişkilerin asıl unsuru olsun.”

“Psikolojik eşik aşıldı”

“Son döneme diyalog toplantılarında bir kesinti sözkonusuydu. Daha çok ikili ilişkileri üzerinde bulunduk. Bu tür temaslarda bir seferde sorunların tamamının kapsamak mümkün değil. Bu anlamda psikoloji bir eşiğin aşılması önem taşıyordu...

Dağlık Karabağ

Davutoğlu'na Türkiye basınında Dağlık Karabağ ile ilgili çıkan haberlerini de değerlendirdi. Ermenistan'a iki reyondan çekilmesi önerisinin ne kendisi ne de başka bir dışişleri yetkilisi tarafından gündeme getirilmediğine değinen Davutoğlu;

“Türk ve Ermeni basınında çıkan haberler salt bir zemine dayanmamaktır. Öncelikli hedefimiz diyalog ve görüşme ortamının sağlam bir şekilde sürdürülmesi. Bu çerçevede her türlü fikir gündeme gelebilir”