TikTok moda sektörünün yeni 'Eldorado'su mu?

Sosyal medya konusunda başım sıkıştığında Z kuşağı arkadaşım Efe’yi arıyorum bilgi almak için. Efe 16 yaşında ve konuya çok hakim. Hangi platformlar inn veya out, hangileri hangi konuda daha ileri konumda hepsini anlatıyor.

Efe, TikTok’u "İnsanların dikkat çekmek ve ünlenmek için kullandığı boş içerikli bir ortam" olarak değerlendiriyor ki yaptığım araştırmada haklı olduğunu gözlemledim.

Ancak moda sektöründeki lüks markaların son dönemde yükselişe geçen bu platforma yönelmesinin nedenini merak ettim hâliyle.

Şahsen geçtiğimiz yüzyılda doğmuş en önemli markalardan biri olarak kabul ettiğim Prada ilginç bir yöntemle katılmış platforma. New York Times’ın "TikTok’un Kraliçesi" unvanını verdiği sosyal medya fenomeni Charlie d’Amelio’yu pandemi öncesi gerçekleşen son moda haftasında Milano’ya davet ederek ustaca kurgulanmış bir iletişim başarısına imza atmış.

Hayatında ilk kez Amerika dışına çıkan genç fenomenin basın tarafından gördüğü ilgi ise internet çağının gücünü kanıtlar nitelikte.

16 yaşındaki d’Amelio, platformda oluşturduğu videolarla 59,6 milyon takipçiye ulaşarak sosyal medyada rekor kırarken, ünlü İtalyan markası milyonlarca gencin beğenisine göz kırparak binlerce Euro değerindeki tanıtımı gerçekleştirmiş olmuş bu organizasyonla.

Moda medyasında gündemde olan bir diğer ilginç haber ise İrlandalı şarkıcı Harry Styles’ın TikTok’ta yayınlanan bir videoda giydiği JN. Anderson imzalı patchwork kardiganı.

Şarkıcılığı dışında söz yazarlığı, oyunculuk ve mankenlik de yapan Styles, giyim tarzı ile de genç kitle tarafından bir moda ikonu olarak kabul ediliyor.

JN. Anderson’un tasarımı olan kroşe işi renkli patchwork kardiganı, dünyanın dört bir tarafındaki gençler tarafından taklit edilme rekoru kırmış.

TikTok, 15 saniyelik kısa videoların yüklendiği, diğer sosyal medya platformlarında olduğu gibi arkadaşlık, takip ve mesajlaşma özellikleri olan bir sosyal medya programı.

Türkiye’nin de içinde bulunduğu 150 ülkede takip edilen platform, 800 milyon gibi ciddi sayıda kullanıcı sayısına ulaşarak dünyanın en değerli startup’ı hâline gelmiş bulunuyor.

2016 yılında ByteDance adı altında kurulan platform, 2017 yılında Music Iy. İle birleşerek TikTok adını alarak dünyaya açılıyor. Çin merkezli platformun kurucusu Zhang Yirming’in genç yaşta edindiği dört milyar dolarlık özel serveti internet çağının bir başarı göstergesi şüphesiz.

Daha çok 14-22 yaş arası Z kuşağı olarak nitelenen ergen kitlenin ilgi gösterdiği platforma yapılan eleştirilerin dozu ise dünyaya yayılma hızına paralel olarak gidiyor.

Yeterli editoryal denetime tabi tutulmadığı öne sürülen platformun pornografik içerik de barındırdığı, estetik algı kodlarını öne çıkararak genç kitleyi narsist özellikler edinmeye yönelttiği gelen eleştiriler arasında.

Endonezya ve Hindistan, programı "sosyal felaket" olarak nitelendirirken, bazı ülkelerin de kısıtlamaya gitme konusunda karar alma aşamasında olduğu iler sürülüyor.

* El Dorado, İspanyolca "altınla kaplı veya altından yapılmış" anlamına gelen bir tabirdir. El Dorado, Güney Amerikalı bir kabile reisinin vücuduna altın tozu dökerek göldeki ritüel yıkanmalarının yarattığı İspanyol kökenli bir efsanedir.