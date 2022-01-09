Modanın geleceği dijital sahada mı?

Pandemi sürecinde birçok sektör gibi yeni arayışlar içine giren lüks moda endüstrisi, geleceğini, "dijital moda" olarak tanımlamanın yollarını arıyor. Gucci'nin dijital çanta modeli "Dionyss"un çevrimiçi oyun platformu Roblox'un avatar butiğindeki açık arttırma yöntemi ile 5 Euro'dan 4100 Euro'ya kadar değer kazanmış olması sektörü heyecanlandırmış durumda. 2022 yılının ilk sürprizi ise jeans markası Levi's'ten geldi. Markanın ikonik ürünü 501, bu kez "hayat boyu sertifikalı" olarak 501 NFT etiketi ile dijital platformda satışa sunuldu.

2019 yılında Louis Vuitton markasının tasarımcısı Nicolas Ghénsquiere'in League of Legend'un video oyunundaki kişilikleri giydirmesi ile başlayan moda-video oyunları işbirliği ise tüm hızı ile devam ediyor.

Ünlü İtalyan lüks devi Valentino, Marc Jacobs ve Margiela 6 markaları, oyun sistemi Nintendu'nun Animal Crossing oyunlarının karakterlerini giydirmeleri ve Balenciaga'nın nişancı oyunu Fortnite'e destek vermesi ile devam etmişti.

Dijital ortamın gelecekte değer kazanacağına kesin gözü ile bakan moda ve lüks endüstrisinin değişime gitmesinin kaçınılmaz olduğu ise bir gerçek.

Pandeminin yarattığı ağır koşullar, aslında uzun süreden beri mırıldanan açmazları su yüzüne çıkarmış oldu. İptal edilen defileler, moda haftaları ve fuarlar, endüstrinin sanal ortama yönelmesine ve yeni arayışlara girmesine neden oldu.

Ekonomik ve ekolojik sorunlar dışında, teknolojiye iyice ısınan tüketici kitleye göz kırpmanın yöntemlerini değiştirme zorunluluğu yaratmış durumda.

Artık lüks bir ürünü, süper star bir fotoğrafçının objektifine yansımış bir top modele giydirmekle tüketiciyi cezbetmek "çantada keklik" olmaktan çıkmış gibi görünüyor.

Teknoloji ile doğup büyüyen, elindeki telefon sayesinde "selfie narsistine" dönüşen genç neslin gözüne girmek için daha fazla kafa yormak gerekiyor

İtalyan markası Moschino 2019 yılı başlarında, yaşam simülasyonu oyunu Sims 4 için tasarladığı kapsül koleksiyonla dijitale adım atan ilk moda markası oldu.

2020 yılı verilerine göre 159,3 milyar dolar gibi küçümsenmeyecek bir değere sahip olan video oyunu endüstrisinin ünlü moda markaları ve tasarımcılarının merceğine girmiş olması şaşılacak bir şey değil kanımca.

1873 yılında göç ettiği ABD'de Fransa'dan getirdiği sağlam mavi renkteki kumaştan yarattığı pantolon modelinin, hedeflediği işçi kesiminden tüm dünyaya yayılacağını ne kadar öngörmüştü bilemeyiz ancak Levi Strauss'un o yıllarda yarattığı ürün levi'in koskoca bir imparatorluk haline dönüşmesine neden oldu.

Dünyanın bir numaralı kot markası unvanını kimselere kaptırmayan Levi's, 2022 yılının ilk sürprizini yaprak NFT teknolojisine adım attı.

Adidas ve Diesel markalarının, dijital basket ve kot modellerinin tanıtımından sonra bu kez Levi's ikonik modeli 501'in yeni versiyonunu 501 NFT etiketi ile lanse ederek dijital pazara adım atmış oldu.

Biyolojik koton ve circulose'dan elde edilen özel bir kumaşla tasarlanan 501 NFT, "hayat boyu garanti" sertifikası da taşıyor.

T24 okurlarına huzurlu yeni bir yıl dileklerimle.