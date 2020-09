Moda dünyasının 'Haylaz Kızı', 'kuş kafesli' eylem gerçekleştirdi

Londra Adalet Sarayı'nın önüne kurulan dev bir kuş kafesine giren Westwood, elindeki megafondan olay yerine gelmiş olan medya mensuplarına hitap etti. "Amerika, kendisini Tanrı'nın ülkesi zannediyor. Dünyadaki tek demokratik güçmüş gibi davranıyorlar ancak hepsi yozlaşmış" sözleri ile tepkisini dile getirdi.

Sarı bir tayyör giyerek "Sarı giydim çünkü kanarya çok güzel bir kuştur ve uçma özgürlüğü vardır. Ancak Julien hala güneşi görmedi" sözleri ile de Assange'ın serbest kalması gerektiği tezini savundu.

İngiltere ve ABD arasında yapılan görüşmeler sonucunda 7 Eylül 2020'de Amerika'ya iade edilmesi beklenen Assange, Londra'daki Belmash cezaevinde tutuklu bulunuyor.

Wikileaks'ın kurucusu olan Julien Assange, ABD'nin Afganistan ve Irak 'daki faaliyetlerini içeren gizli belgeleri yayınladığı 2010 yılından itibaren tartışılan bir isim olarak gündemdeki yerini koruyor.

Bazılarına göre bir kahraman, bazılarına göre ise ABD'nin güvenliğini sarsan tehlikeli bir ajan olarak kabul edilen Avusturalya asıllı Assange, ifşa ettiği 700 belge ile uluslararası diplomatik ilişkileri zedelemişti.

Westwood, "Sadece doğruları söylediği için tutuklandı. O halde belgeleri yayınlayan The Guardian, New York Times, Der Spiégel gibi gazete yöneticilerinin de aynı acımasız tutuma maruz kalmaları gerekirdi" sözleri ile de ilgi çekti.

Vivienne Westwood, 1970'li yıllarda Londra'nın ünlü caddesi Kings Road'da açtığı butikle moda arenasına adım atmış oldu. Kalvenist eğilimli bir aileden gelmesine rağmen, eksantrik tarzı ve gece hayatına olan merakı ile estetik duyarlılığını devamlı eğiterek birçok akımın öncüsü oldu.

Tasarımcının profesyonel hayatındaki rota, Picasso örneğinde olduğu gibi evrimsel gelişme gösteren "sanatçı" özelliği taşıyor kanımca.

Punk döneminde giysilere yansıttığı yaratıcı renklilik, "Too fast to live, too young to die" olarak isimlendirdiği Rock döneminde, pornografik görseller içeren baskılı T-shirt, latex kombinezon, çivili aksesuarlar gibi "sex-shop" kodlarının yüceltilmesi ile başka bir boyuta taşınmış oldu.

İlerleyen yıllarda neo-romantizm akımına eğilim gösteren tasarımcınım makas darbelerinden çıkan kup ve formlar, dünyadaki birçok tasarımcıya "trend kaynağı" olmuştur.

Tasarımcının geleneksel moda kodlarını tahrik etme yeteneği ve aristokrasiye yönelik ironik yaklaşımı bile hoşgörü ile karşılanmış ve hep el üstünde tutulan bir moda fenomeni olarak kabul edilmiştir.

1990 ve 1991 yıllarında ,"İngiltere'nin en iyi moda tasamcısı" ödülüne layık görülen Westvood, İngiltere Kraliçesi tarafından "Excellente Order of British Empire" unvanı ile de şereflendirilmiştir.

Britanya'nın güçlü ve köklü geleneksellik anlayış ve kültürünü gelecekçi kodlarla harmanlayarak kendi tarzını yaratan bu ilginç kadın, bir zamanlar "moda dünyasının haylaz kızı" olarak adlandırılırken, günümüzde "mesleğinin entelektüel yaratıcısı" olarak kabul ediliyor.

89 yaşında hala dimdik ayakta duran ve tezini savunmak için böyle bir protesto performansına imza atan tasarımcının enerjisine saygı duyuyorum.