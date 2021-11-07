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T24 Haftalık Yazarı

Alex Akimoğlu

alexakimoglu@gmail.com

07 Kasım 2021

Gucci ‘den, Hollywood Bulvarında "Gucciwood" gösterisi

İtalyan lüks markası Gucci, 2022 İlkbahar-Yaz sezonu koleksiyonunu, podyuma dönüştürdüğü ünlü Hollywood Bulvarında sunarak sinema-moda ilişkisine yeni bir boyut kazandırmış oldu. 24 Kasım’da vizyona girecek olan ve son yılların en önemli moda filmi olarak kabul edilen ‘House of Gucci’ye atfen kurgulanan defilede, ünlü starların hazır bulunması ilgi çekti.

Pandemi nedeniyle geleneksel moda haftalarına ara veren moda dünyası, normalleşme sinyalleri ile birlikte tekrar eski günlerine dönmeye başladı. New York, Londra , Milano ve Paris’te düzenlenen moda haftaları zinciri sona erdi ancak bazı markalar pandemi başlangıcında takvimlere uyma geleneğinden ayrılacaklarını ilan etmişlerdi.

İtalya’nın en önemli lüks markalarından biri olan Gucci de, bundan sonra bireysel olarak yoluna devam etmeye karar vermiş olarak, birkaç sezondan beri ara verdiği defile geleneğine görkemli bir dönüş yaptı.

Gucci’nin kreatif maestroluğu koltuğunda oturan Alessandro Michele, 7. sanat dalına olan tutkusunu sık sık dile getiriyor. Çocukluğunun, sinema sanatında asistan olarak çalışan annesinin anlattığı hikâyelerle geçtiğini ve 'Cinecitta di Roma'nın belleğinde yarattığı hayal fabrikasının yaratıcılığında önemli bir rol oynadığını ifade ediyor.

100. kuruluş yıldönümünü kutlamakta olan Gucci Efsanesi, moda dünyasının en önemli markalarından biri olduğu kadar, ailenin yarattığı skandallarla da tanınıyor.

24 Kasım’da vizyona girecek olan, İngiliz yönetmen Sir Ridley Scott imzalı 'House of Gucci' filmi de bizzat Allesandro Michele’in arzusu ile gerçekleşti.

Amerikalı yazar Sara Gay Forden’in 2001 yılında yayınlanmış olan 'La Saga Gucci' kitabından  uyarlanarak çekilen film, Lady Gaga, Al Pacino, Jared Leto, Adam Driver gibi isimlerden oluşan prestijli oyuncu kadrosu ile ilgi çekiyor.

Markanın kurucusu Aldo Gucci’nin veliahttı Maurizio’nun katledilmesini konu alan filmde,  'Karadul'  lakaplı eski eş Patrizia Reggiani rolünü Lady Gaga oynuyor.

Hollywood’un ünlü Dolby Tiyatrosunun bulunduğu Hollywood Bulvarında gerçekleştirilen ve 'Gucci Love Parade’ olarak adlandırılan defilede sunulan 115 silüette, Hollywood rüyası ile eşleştirilen Yunan Mitolojisi kodları göz dolduracak nitelikte. Pudra rengi saten kostümlere eşlik eden kovboy şapkaları, işlemeli ceket ve sahte kürkten tasarlanmış oversize mantolar kadar sokak defilesinde mankenlik yapan sinema starları da hedefe  4/4'lük ulaşıldığının kanıtı olarak yorumlamak mümkün.

Erkek yıldızlar Jared Leto ve Macaulay Culkin’in podyumda boy gösterdiği defilede, Miley Cyrus, Diane Keaton, Salma Hayek, Serena Williams gibi starlardan oluşan prestijli davetliler ise yoğun ilgiye neden olmuş olsa gerek.

Mutlu Pazarlar,

Alex Akimoğlu

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