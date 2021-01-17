2021 yaz erkek trendleri

"İyimserlik, özgürlük, rahatlık" yaz sezonunun anahtar kelimeleri olarak ön plana çıkarken, erkek koleksiyonlarında sunulan renk cümbüşü ortalığı yıkacak gibi görünüyor.

Pandemi nedeniyle giyimi kuşamı unuttuk. Yaz aylarını t-shirt, şort ve Crocs terliklerle, kış aylarını ise rahat eşofmanlar ve kaz tüyü montlarla geçiriyoruz. Hayatımızda şu günlerdeki tek değişiklik daha sempatik hale getirmeye çalıştığımız maskeler.

Özgürlüğümüzün kısıtlanması nedeniyle çevremde aldığı kilolardan şikâyet etmeyen insan yok gibi. Ancak moda trendlerine yön veren tasarımcılar, önümüzdeki yaz ve 2020-2021 sonbahar kış sezonları için bir hayli optimist koleksiyonlar sunarak "normalleşme" özlemlerini sanal podyumlara taşıdılar. Motive olup kilo verme kararı almaya başlarız belki, ne dersiniz?

Daha önceki yazılarımda belirtmiş olduğum gibi, Covid-19 yaşam felsefemizde ve değerlerimizde deprem etkisi yaratarak birtakım değişimlere neden oldu. Moda akımlarına yön veren tasarımcılar da aynı duyguluları koleksiyonlara yansıtmaya başladılar.

2021 yaz sezonunda verilmek istenen "Optimizm" esintileri, kadın defilelerinde olduğu kadar erkek koleksiyonunların da etkisini gösteriyor.

"İyimserlik, özgürlük, rahatlık" yaz sezonunun anahtar kelimeleri olarak ön plana çıkarken, erkek gardırobunda sunulan renk cümbüşü ortalığı yıkacak gibi görünüyor. Renk kombinleme dalında usta olan Ayhan Sicimoğlu bu haberi okuyunca şaşırmayacak kanımca.

15-18 Ağustos

1969 yılının 15-18 Ağustos tarihleri arasında, New York'ta düzenlenen Woodstock Festivali (Woodstock Music and Art Fair) kısa sürmesine rağmen tüm dünyayı etkilemişti.

"Barış, sevgi, müzik ve umutlu gelecek" sloganları ile gerçekleşen, dünyanın en çılgın festivali unvanına da sahip olan etkinlik, öngörülenin çok üstünde insanın katılmış olmasına rağmen sükûnet ve huzur içinde gerçekleşmişti. Jimi Hendrix, Santana, The Who Jonis Joplin gibi starlarının katıldığı festival daha sonraları çok konuşulacak evrensel bir akım niteliği taşımıştı.

2020 yaz sezonu erkek defilelerinde, Woodstock ruhunun birçok tasarımcı tarafından tekrar gündeme getirilmiş olduğunu gözlemliyoruz.1950'li yıllarda, Hawaii adasından dünyaya yayılan büyük desenli, "neşeli" emprime gömlekler, XXL bowling gömleklere dönüşmüş olarak güncelleştirilen, rahat ve renkli kıyafetler göze çarpıyor.

Birçok tasarımcının bir diğer ortak esin kaynağı ise, 21. yüzyılda neo-figüratif resmin en önemli temsilcilerinden biri olarak kabul edilen Alman sanatçı Norbert Bisky'in çalışmaları olmuş.

Bisky, ilk eserlerinde işlediği terörizm, yıkım, parçalanma gibi sembolik formları kadar eşcinsellik kültürü ve pornografi gibi temalardan yola çıkarak yarattığı insan figürlü tabloları ile de tanınıyor. Marka kimliğini ilginç desenlerle yaratan İtalyan markası MSGM, Bisky'nin figürlerinden esinlenerek renkli bir koleksiyona imza atmış.

Optimizmin sembolik rengi pembe, 2021 yaz sezonunun vazgeçilmezi olarak vurgulanıyor.

Armani, Loewe, Dior gibi markaların takım elbise modellerine uyguladıkları pembe renk paleti, klasik giyinmeyi seven erkeklere bile göz kırpıyor.

Birkaç sezondan beri kabul ettirilmeye çalışılan "Cinsiyetsizlik" kavramı çerçevesinde, erkek göğsünü tamamen açıkta bırakan şeffaf gömlek, leopar desenli ürünler ve mini şort gibi karşı cins kodlarının kullanılmış olması ise, bu kavramın basına yönelik görsel mesajları olarak ilgi çekiyor.

Sezonun bir diğer ilginç detayı olarak, çok cepli ceket modellerini gösterebiliriz. Erkeği, çanta taşıma derdinden kurtarmak amacı ile tasarlanan bu "akıllı cepler", anahtar, telefon, cüzdan gibi gerekli aksesuarları taşıyacak şekilde tasarlanmış.

Jim Morrison, Freddy Mercury gibi ikonlarla özdeşleşmiş deri pantolonlar tekrar gündemde. Yaz sezonunda pantolon olarak sunulan deri ürünler, 2020/2021 sezonunda daha geniş kapsamlı olarak vitrinleri süsleyecek.

Optimist günlere...