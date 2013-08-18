T24 LogoT24 Logo

Akdoğan Özkan

akdogan_ozkan@hotmail.com

18 Ağustos 2013

Gerçeğin çölüne hoş geldiniz!

17 Ağustos’ta Zekeriyaköy Forum’un düzenlediği Foto-Safari sayesinde yüze yakın fotoğrafçıyla beraber Kuzey Boğaziçi ormanlık alanında, 1 milyon ağacın kabristanına gittik. 3. Köprü ve Kuzey Marmara Otoyolu için kesilen ağaçların toplu mezarlarını ziyarete!

 

Slavoj Zizek’in 2002 tarihli olağanüstü lezzetli kitabının adıdır “Welcome to the Desert of the Real”, yani “Gerçeğin Çölüne Hoşgeldiniz.” Geçtiğimiz cumartesi günü, yani 17 Ağustos’ta Zekeriyaköy Forum’un düzenlediği Foto-Safari sayesinde yüze yakın fotoğrafçıyla beraber Kuzey Boğaziçi ormanlık alanında, 1 milyon ağacın kabristanına gittik. 3. Köprü ve Kuzey Marmara Otoyolu için kesilen ağaçların toplu mezarlarını ziyarete!

Gittik, kuzey ormanlarımız içinde açan Demirciköy Çölü’nü gördük. Gördüğümüz şey öylesine gerçekti ki, herhangi bir insanı yaşadığı herhangi bir mahalleden bir anlığına alıp bu çölün ortasına koysanız, kendisini İstanbul Bienali dolayısıyla hazırlanmış bir enstalasyonun ortasında sanabilirdi. Öyle gerçekti ki gerçek, durduğu, enstale olduğu yerden bize sanki “Gerçeğin çölüne hoş geldiniz!” diyordu.

 

\

İş makineleri biz geleceğimiz için, objektiflerimize olan derin hürmetleri gereği çevreye verdikleri zararı geçici olarak durdurmuş, sanki özür duruşuna geçmişti. Yani her şey çok gerçekti! Biz de zaten hoş bulmuştuk!

Gerçeği alnından, üstüne dikilmiş tüyünden öpesim vardı, ama işe bakın ki, günlerden 17 Ağustos’tu. Bir ara Değirmendere’nin dibine geldik. Demirciköy’ün hemen arkasındaki Değirmendere’nin. Ama dereyi göremedim! Dereyi ve o derenin kıyısındaki, gölgesinde uzandığım ulu ağaçları, mesela o güzelim Doğu çınarını göremedim. 17 Ağustos Kuzey Ormanları Depremi’nde toprak altında kalmışlardı. Son nefeslerini verirlerken bile bize nefes vermek için didinişleri geldi gözümün önüne! Nefessiz kaldım sandım!

Allah taksiratını affetsin, denir bazı durumlarda. Allah bu topraklara böyle bir “deprem” kazandıran herkesin taksiratını affetsin!

Ben affetmem!

 

\

 

Orman ve Su işleri Bakanı Veysel Eroğlu'nun verdiği rakama göre 250 bin, STK'ların verilerine göre 1 milyon ağacı katleden ve muhtemelen 1 milyon 610 binini de katledecek bir eylemi buyursun isteyen affetsin.

Ben affetmem! Çünkü onlar benim komşularımı katlettiler. Komşularımın, sapsız meşelerin, Macar meşelerinin, kestanelerin cansız bedenleri kesilmiş, istiflenmiş şekilde boylu boyunca uzanıyordu.

Bazısı da toprağın altındaydı. Demirciköy ile Uskumruköy arasındaki orman kabristanında boylu boyunca toprağın atında yatıyorlardı bazıları.

Yılan kartalları çöle dönmüş arazinin üzerinde kanat çırpmadan havada asılı kalmış, katliamdan sağ kurtulan son kemirgenleri avlamak üzere gözlerini çöle dikmişlerdi.

Çölü aştık batıdan doğuya. Toza, toprağa ve acıya bulandık. Gökyüzü bir matem yeri gibiydi. Ak karınlı ebabiller, arı kuşları, atmacalar, kızıl kırlangıçlar binlerce yıldır bu ormanı ilk kez böyle, çöle dönmüş bir halde görmüş, etrafta dört dönüyorlardı. Taşkuşu bir dalın üstünde taş kesmiş, söğüt bülbülü dem çekmeyi kesmişti.

Garipçe’nin batısındaki bir tepede öyle geniş bir yarma harekatı yapılmıştı ki, katliamın bu ölçeğine vadide binlerce yıldır akan Değirmendere’yi doldurmak için ihtiyaç hissettiklerini anlamak zor değildi. Gerçeğin bu enstalasyonu yarın öbür gün vadinin bir yakasında “Değirmen Dere Konut Yapı Kooperatifi” kurulduğunda, daha da bir gerçek olacaktı! Biz de o zaman deplase oldurduk buralardan! Hem gerçeğin önünde kim durabilirdi ki!

 

\

 

Kuzey Marmara Otoyolu’nun, Kuzey Boğaziçi Önemli Bitki Alanı’mızı (ÖBA), su havzalarımızı, ormanlarımızı, fundalıklarımızı ve verimli tarım alanlarımızı yutmaya ihtiyacı varmış. Yayla gibi gönül yok mu bizlerde, çekiliriz kenara yutuversin, ne olacak!

Son doğal yaşam alanlarımızmış! Çekiliriz ne olacak!

Gerçeğin gölünden girip çölünden çıktığımız Foto-Safari’de biz kenara çekiliverince, başladı iş makineleri yeniden çalışmaya! Çekildik kenara ki, bu şehri kuzeye doğru genişletip betonlaştırma çabasına aman bir zeval gelmesin! Bir damlacık canımız var, çekildik ki çarpık kentleşmeyi ve trafiği katmerleme, yaban hayatını yok etme, bölgede yaşayan köylüleri yerinden edip yoksullaştırma gayretlerimiz aman sekteye uğramasın!

Doğadan, İstanbul’un doğasındaki hazinelerden yaşam sevinci devşirenlerimiz varmış. Börtü böcekten de sevinç devşirmeyiversinler, ne olacak yani!

Allah taksiratını affetsin, denir bazı durumlarda. Gerçeğin Çölü’nü gördüm. Allah bu topraklara böyle bir “deprem” kazandıran herkesin taksiratını affetsin!

Ama ben affetmem! Benim komşularımı katlettiler!

Siz affeder misiniz?

 

\

YAZARIN TÜM YAZILARI

ETİKETLER

akdoğan özkandemirciköyuskumruköykuzey boğaziçi ormanlık alanüçüncü köprükuzey marmara otoyolu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump: Bize saldırı olursa İran'da 52 hedef belirledik, çok sert...

İstanbul Barosu Başkanı Durakoğlu: 2024 yılında 220 bin avukat olacak,...

MEB, Hizbullah’a yakın vakfın okullarda sınav düzenlemesine izin verdi; çok...

“Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var” paylaşımı yapan...

Eski AKP Milletvekili Yeneroğlu’ndan AKP’ye: Hocanıza da mı tahammülünüz yok,...

Yazarın Diğer Yazıları

Süleymani suikastının 'faili' belli oldu

Aynı 'fail' IŞİD lideri Ebubekir el Bağdadi’nin sözcüsü ile bazı El Kaide örgütü komutanlarının öldürülmesinde de aynı görevi üstlenmişti

Süleymani suikastı sonrası olası senaryolar

İran’ın balistik orta ve uzun menzilli füzelerine nükleer başlık takabilecek bir uranyum seyreltme seviyesine ulaştığı iddiaları ana akım medyanın manşetlerine yerleşir. Siyaseten ve iktisaden yorgun Ankara’dan İran’ın elindeki 'kitle imha silahlarının' Türkiye’ye tehdit oluşturduğuna yönelik sözler duyulur

Kasım Süleymani'nin öldürülmesi adı konulmamış bir savaş ilanıdır

Bu vahim gelişmenin coğrafyamızda siyasi, iktisadi ve askeri anlamda çok çok ciddi sonuçları olacaktır

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24