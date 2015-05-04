7 Haziran için 7 dilek

Aslında “bir dilek neyine yetmiyor” diyebilirsiniz. Fakat işte bazen yetmiyor. Özellikle de partizan ruhlu bir insan değilseniz. Ben tarafgir sayılırım ama partizan değilim. Ve tarafgirliğimin de sınırları var. Bu yüzden de yaklaşan genel seçimlere yönelik olarak bir değil en az yedi dileğim var benim.

BİR: HDP’nin bu seçimde zoru başararak % 10 barajını aşmasını diliyorum. Hatta seçmenin daha yüksek bir ilgisine mazhar olur da % 15’i bulursa sadece şaşırmakla kalmayıp çok da mutlu olacağım. Kısacası, Türkiye ona parlamentoda yer açabilirse, HDP’nin demokratikleşme yolunda çok önemli katkılar sunacağına inanıyorum. Temsilde adaletin sağlanamadığı aksi bir durum ise, Türkiye için kötü sonuçlara gebe olacak, biliyorum. Ama HDP’yi barajı aşmış olarak görmek istememin asıl nedeni bunlar değil. Ben HDP’nin varlığıyla bu ülkeye geniş bir “istikrar” çapı kazandırabileceğini düşünüyorum. Ve HDP’yi parlamentonun dışında tutmanın bu ülkenin “istikrarına” olduğunu zanneden çapsızlardan rövanşın en güzel bu şekilde alınacağına inanıyorum.

İKİ: CHP’nin bu kez seçmen tarafından ödüllendirmesi gerektiğini düşünüyorum. Adaylarının yaklaşık % 75’ini ön seçimle belirleyerek bugüne kadar hiç bir partinin göstermediği çapta bir parti içi demokrasi segileyen CHP aynı zamanda 1977’den bu yana belki de ilk defa sosyal demokrat kimlikli bir seçim bildirgesi ile ortaya çıkarak iktidara gerçekten aday bir parti profili çiziyor. Toplumun alt kesimleri için ne tür sosyal politikalar öngördüklerini yıllardır bilemediğimiz ya da laikçilikleri arkasından zar zor seçmeye mahkum edildiğimiz CHP bu kez kimi eksiklerine rağmen lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile böyle bir ödüllendirilmeyi hak etti sanıyorum. Bu nedenle 7 Haziran seçimlerinde CHP’nin kendisi için kritik bir eşik olan % 30’u bulmasını temenni ediyorum.

ÜÇ: HDP’nin Mardin 1. sıra adayı Prof. Dr. Mithat Sancar’ın milletvekili olarak seçilip meclise girmesini istiyorum. Aslında HDP (daha doğrusu Selahattin Demirtaş) 2014’teki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Mardin’de oyların yaklaşık % 61’ini almıştı. Dolayısıyla Nusaybinli Mithat Hoca için 7 Haziran’da parlamentoya girmek yönünde bir sıkıntı olacağını sanmıyorum. Ama ben yine de herhangi bir kötü sürprizin yaşanmamasını ve Sancar’ın parlamentoya girmesini diliyorum. Sadece kalitesi ve bilgeliği yüzünden değil; gözlerindeki ışıltı en yüksek, en sempatik milletvekili adayı olduğu için de. Yumuşak üslubu ve insancıl kimliğiyle Mithat Sancar, bana Selahattin Demirtaş’tan bile daha sevimli geliyor. Geçen gün hocanın Mardin’de seçim çalışmalarında yemek molası verdiği bir anın fotoğraf karesinde denk geldim. Yanında diğer partililer, ellerde domates, “örüklü” peynir ve pideyle “poz verilmiş.” Ama Mithat Hoca’nın pozu sıcacık. Bir bilim insanına samimiyet bu kadar yakışabilir!

DÖRT: CHP’nin İstanbul 2. Bölge’den parlamentoda 9 milletvekili var. Evet, seçmen bu seçimlerde CHP’yi ödüllendirsin istiyorum ama, onun da bir sınırı var: CHP 2. bölgeden mümkünse 8 milletvekilinden fazlasını çıkarmasın istiyorum. Zira 9. sıraya bakıyorum: Mustafa Sarıgül. Acaba seçmen CHP’yi başka bölgelerde ödüllendiremez mi? Böylece Mustafa Bey’i de bir süre daha dinlendirmiş olur. Gerçi bu seçenek 12. ve 13. sırada yer alan ve mücadeleci kimlikleriyle bilinen Melda Onur ve Çetin Soysal gibi sol kanat isimlerin de meclis dışında kalması demek ve bu durum üzücü olur. Ama galiba bu sıralamada yer alan adayların zaten bu bölgede çok fazla şansı yok gibi.

BEŞ: CHP’nin İzmir 1. bölge 5. sıradan adayı olan Özcan Purçu’nun meclise seçilerek Türkiye’nin ilk Roman milletvekili olmasını istiyorum. Aydın'ın Söke ilçesinde sepet örücülüğü ile geçimini sağlamış bir Roman ailesinin çocuğu olarak dünyaya gelmiş bir isim Purçu. Ve 2510 sayılı İskân Kanunu’muzun çok yakın bir tarihe kadar “anarşistlerle” (!) ve “casuslarla” aynı kategoride saydığı “Göçebe Çingenelerini” temsil ediyor. Yakın bir tarihe kadar yasalar Roman vatandaşlarımızı “Türkiye’ye muhacir olarak kabul edilmeyecekler” arasında görürdü. Bu nedenle Romanlar ayrımcı uygulamalara tâbi olur, hastanelere dahi alınmazdı. Bugün Roman vatandaşlarımızın konut sorunu var, çocuklarının eğitim sorunu var. Purçu’nun meclise girerek bu sorunları çözme gayreti göstermesini ve Romanların hayat kalitelerine katkı yapmasını istiyorum.

ALTI: 7 Haziran’da TBMM'ye 95 yıllık tarihinde ilk kez bir Ezidi milletvekili girsin istiyorum. HDP'nin Diyarbakır'dan aday gösterdiği Feleknas Uca, Ezidîlere dönük baskılardan dolayı Türkiye’den Almanya'ya göç etmiş bir ailenin yedi çocuğundan biri. 1999’da henüz 22 yaşındayken Demokratik Sosyalizm Partisi'nden Avrupa Parlamentosu'na seçilme başarısı göstermiş Uca, 2009'a dek AP milletvekilliği yapmış ve Avrupa Birliği-Türkiye Karma Parlamento Komisyonu üyeliği yürütmüş bir isim. Ezidilerin cumhuriyetimizin ilk yıllarında 18 bin olan nüfusları zamanla 70-80 bine ulaşmıştı. Ancak son çeyrek asırda başta Almanya olmak üzere bazı Avrupa ülkelerine yoğun bir şekilde göç ettiklerinden bugün nüfusları 1000’in pek üstünde değil sanırım.* Uca’nın Ezidiler’in sorunlarını sahiplenip, çözümüne katkı vermesini ve bunun Türkiyeli Ezidilerin vatanlarına dönüşlerini hızlandırmasını diliyorum.

YEDİ: Son olarak, umarım 7 Haziran seçim sonuçları hırsızların, namussuzların ve bu ülkeyi bir korku imparatorluğuna dönüştürenlerin yüreğine az da olsa bir korku, adalet korkusu salabilir. Yıllardır insan hayatını ve doğayı bitmek bilmeyen hırslarına, dizginlenemez nefretlerine, iflah olmaz kibirlerine pervasızca ve korkusuzca (!) kurban edenler... İstanbul’un kuzey ormanlarını biçerek yüzbinlerce canlının üreme sahasını ortadan kaldıranlar... Buralardaki sulak alanlara beton döküp milyonlarca göçmen kuşun üreme ve kışlama sahalarına ulaşma ihtimallerini yok edenler.... Sınır ticaretinde kullanıldığını düşündükleri katırları hiç çekinmeden infaz edenler... Ters kelepçeyle yere yatırdıkları genci koklayan köpeğin kafasına bile tekme sallayanlar... Ve bilcümle “günah ve düşmanlık üzerinde” yardımlaşanlar... Umarım bu ülkede adaletin galebe çalma ihtimalinin ucunu görür de korkarlar. Korkar ve adaleti hatırlarlar!

Twitter: @akdoganozkan

(*) Biz bu ülkede modernleşmenin ve demokratikleşmenin miladı Cumhuriyetmiş gibi konuşmayı pek seviyoruz. Ama unutmayalım, 1877 tarihli 1. Meclis-i Umumî’de 16 dil konuşuluyor, 11 inanç temsil ediliyordu. Bunca yıl sonra hangi noktada olduğumuz ortada. Elde kalanlarla bile tek bir millet olabilmiş gibi durmuyoruz, her yerde tehdit görmekten vazgeçmiyoruz. O nedenle bu ülkede Sünni Müslüman, Türk, erkek ve heteroseksüel olmadan yaşayan toplulukların mecliste temsil hakkını önemsiyor ve destekliyorum. Bu anlamda CHP'nin İstanbul 2. Bölge 1. sıradan milletvekili adayı gösterdiği bir Ermeni ve kadın olan Selina Doğan’ın da seçilmesini istiyorum, HDP İstanbul 3. Bölge adayı Garo Paylan’ın da… Türkiye'nin ilk açık kimlikli eşcinsel milletvekili adayı olarak HDP Eskişehir 6’ncı sıradan yarışa giren Barış Sulu'nun da... Diğerlerinin de..