Hayatlar birbirine değer

Hayat yaşanan anlardan ibarettir ve o kısacık zaman dilimleri içerisine pek çok şey sığdırılabilir. Doğum ve ölüm insanoğlu üzerinde en çok etkide bulunan ömür dediğimiz sürecin iki önemli durağını teşkil ederler.

Bir mekan içerisinde yaşayan insanların hayatları kesişir ve birbirlerine temas ederler. Bu temaslar sayesinde bazen olumlu bazen olumsuz duygu durumları yaşar ve ömür adını verdiğimiz yeryüzündeki kiracılığımızı sürdürüp gideriz.

Birbirimizle kurduğumuz ilişkilerle bazen bir arada bulunmak suretiyle hayatın getirdiklerini hep birlikte karşılarız. Birlikte güler, ağlar, kızar, bağırır, efkarlanır hayatı omuzlarız.

Bir diğerimiz varsa yaşanan sıkıntılara göğüs germek, olanaksızı olanaklı kılmak mümkün hale gelebilir. Bu coğrafyanın insanları açısından nicedir bu yazdıklarımla aramızda kurmuş olduğumuz ilişkiyi bir arada tutan bağlar gevşedi. Birbirlerine inanmayan, güvenmeyen, hatta yaşadıkları karşısında acıyı bile görmezden gelebilen bir anlayış hayatlarımızın orta yerinde adeta çadır kurdu.

Bu ülkenin ve ülke insanlarının son kırk yılı sürekli olarak kan ve gözyaşı içerisinde geçti. Sağ-Sol, Alevi-Sünni, Türk-Kürt gibi bakış açılarına sahip olmak tek başına yeterli gelmedi, bunların üzerine çatışma ve birbirini yok etme anlayışı eklendi. Her defasında analar ağladı, babalar kaybettikleri oğulları/kızları için gizli gizli kederlendiler. Geride kalanlar kendi kardeşlerine, eşlerine, babalarına hasret kaldılar.

Oysa bizlere hep bu ülkenin cennet bir vatan olduğu, hepimizin kardeş olduğu sözleri aktarıldı. Ama her nedense bu kardeşlik bir türlü söylemden öteye geçirilemedi. Birlik, bütünlük ifadeleri gündelik hayat içerisinde yaşadıklarımızın üzerinde eğreti durmayı sürdürdüler. Yaşadığımız her ölümün arkasından dönemin siyasileri aynı cümleleri kurmanın bir adım ötesine hiç ama hiç gitmediler. Birbirine temas eden hayatlarımızı görmezden gelerek, nefret kanallarının daha da artmasının önünü açmaktan çekinmediler.

Zamanın her şeyin ilacı olduğu gerçeğini bile unuttuk ve zamanla birbirimize yönelik öfkemiz daha da arttı. Hatta öylesine acayip günlerden geçtik ki ölümlerin kimin ölüsü olduğu üzerinden ayrışan milletimiz, kendi ölüsü olarak görmediklerini görmezden gelmeye başladı.

İstanbul’da yaşadığımız ve kırk dört eve ateş düşüren patlamanın ardından sosyal medya üzerinden ‘niye bu patlamalar hiç İzmir’de olmaz. Çünkü Gavur Gavura dokunmaz’ diyebilecek kadar alçalabildik.

Sahi biz hangi ara bu kadar birbirinin kötülüğünü isteyen ve diğerinin mağduriyetinden zevk alabilen insanlar haline dönüştük? Sözünü ettiğim kırk yıl içerisinde çok sayıda olay ve çok sayıda ölüm bizleri buldu ama bütün bunlara rağmen böylesine bir diğerinin yaşadıklarına sevinir hale gelmedik! Yokluklar temelinde birleşen ve mutluluğu küçük şeylerde arayan insanlar topluluğu olarak hayatlarımızı karınca kararınca sürdürdük.

Televizyonumuzdan otomobilimize, cep telefonumuzdan bilgisayarımıza kadar artık her aletin en son teknolojisini içeren ürünlerine sahibiz.

Buna karşın ise hiç beklemediğimiz ve hiç düşünmediğimiz kadar birbirlerimize yabancıyız! Artık hayatlarımızın birbiri ile temas etmesini sağlayacak koşulları bile ortadan kaldırıyor ve steril hayatlarımız içerisinde kendimizi ‘güvende’ hissetmek suretiyle rahatlıyoruz.

Oysa her geçen gün biraz daha kenara attığımız, görmezden geldiğimiz hatta yok farz ettiğimiz hayatlar daha fazla önümüze çıkıyorlar. Bak ben buradayım, sen istediğin kadar görmezden gel ama senin canını yakacağım nefreti ile yüzünüze bakmayı sürdürüyorlar. Bu ateşin hepimizi yakacağını, sokaktaki o çocukların hayatlarını yaşanabilir hale getiremediğimiz sürece riskin her yerde olduğu bir dönemin artık tam ortasındayız.

Yeni bir hayata, yeni bir umuda ve yepyeni başlangıçlara ihtiyacımız bulunuyor. Hayatlarımız birbirlerine temas etmediği her dakika biraz daha fazla birbirimizden uzaklaşıyor ve iyi duygularımızı kaybediyoruz. Paranın, maddiyatın değerlerini ön plana alan buna karşın maneviyatın, insanlığın değerlerini yitiren bir toplum olarak her geçen gün daha çok azalıyoruz. Zenginleştiğimizi sandığımız anlar aslında yoksulluğumuzun tavan yaptığı ve birbirimizden uzaklığımızın mekansal anlamdan çok daha derinlere indiği anlar olarak ömür defterlerimize kaydediliyor. Bu ülkenin birbiri ile tekrar omuz omuza halay çekmeye, birbirlerinin acılarını paylaşır hale gelmeye ihtiyacı var.

Bunun için her şeyden önce kişisel ikballerini bir tarafa bırakmak suretiyle ortak payda olarak görülen bu topraklara sahip çıkmak zorundayız. Aksini telaffuz bile etmek istemem ancak burası başka coğrafyalara ve o coğrafyalarda yaşayan halklara benzemez.

Başta politikacılarımız olmak üzere herkesin aklını başına almaya ve önceliklerini bir tarafa atmak suretiyle insanlarımızı yaşatacak politikaları hayata geçirmeleri gerekiyor. Kırk yıldır ölüyoruz, kırk yıldır aynı sözleri dinleyerek hayatlarımızı sürdürüyoruz. Ölenlerin yakınlarına bir sorun, söylenenlerin onların yanan kalplerine herhangi bir etkisi var mı yoksa yok mu? Kendilerinin yaşadıklarını bir başka ailenin daha yaşamasını istemiyorlar.

Bugüne kadar lanetleyerek terörü bitiremedik, aynı şekilde misliyle karşılık vereceğiz diyerek de bu can yakan azabı sonlandıramadık. Öyleyse bütün bu tepkilerin ve dilin dışında bir anlayışla terörü ortadan kaldıracak girişimleri devreye sokabilmeliyiz. Bu açıdan ‘sokaklarımız’ son derece önemli kavşak noktalarımızdır.

Çünkü buralarda insanlarımızın birbirleri ile olan temasları ve yaşadıklarına karşı geliştirdikleri tepkileri görebiliriz. Kalabalıkları ayrıştırmak, onları birbirlerinden daha da uzaklaştırmak isteyen teröristler açısından atılan her bomba ve bu bombalara verilen her tepki bir eşik olarak görülmektedir.

İçine kapanan ve birbirlerinden uzaklaşan/korkan her toplumsal yapı için terör tam da amaçladıklarını gerçekleştirmiş demektir. İnsanlar birbirlerine daha fazla korkuyla bakıyor, her biri bir diğerini potansiyel terörist olarak görmeye başlıyorsa teröristler istedikleri etkiyi oluşturmuşlardır.

Bunun tam tersini hayata geçirmek, teröre karşı hayatlarımızı sürdürdüğümüzü ortaya koymak durumundayız. Bunun yolu birbirimize olan nefretimizi arttırmaktan değil tam tersine birbirimizle daha fazla iletişim içerisinde bulunmaktan geçecektir. Ön yargılarımızın, ideolojilerimizin, oy tercihlerimizin ötesinde bir yerlerde ortak bir yaşamda buluşabilmenin yollarını bugün eskisinden çok daha fazla açmanın koşullarını zorlamalıyız.

Ölen polisler de, taraftarlar da, minibüs şoförü ve diğer sayamadıklarımın hepsi de bizim insanlarımız. Hiç birisi ölmemeliydi ve hepsi hayatlarını tıpkı dünyanın pek çok ülkesindeki benzerlerinde olduğu gibi zamanı gelince kaybetmeliydiler.

Babasının fotoğrafına bakan o çocuğun gözleri ödememiz gereken faturayı hepimizin vicdanlarının en ücra noktalarına kadar soktu. Alışıldık yanıtların hiç birisi bunu ödeyemez. Top yekun bir vicdan borçsuzluğuna ihtiyacımız var, bunun için de daha fazla geç olmadan harekete geçmeliyiz.