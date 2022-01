Derbi yine şaşırtmadı!

Yüz on iki yıldır bu topraklarda oynanan bir gelenek olan Galatasaray-Fenerbahçe mücadelesi yine beklenildiği gibi gergin ve bir o kadar da utandırıcı geçti! Türkiye Futbol Federasyonunun almış olduğu karar gereğince rakip takım taraftarlarının alınmadığı karşılaşmada, Fenerbahçe 52 bin Galatasaray taraftarı önünde üstelik son on dakikada on kişi mücadele etmesine karşın karşılaşmadan 2-1 galip ayrılmayı başardı. Her iki takımın da mutlaka galibiyet için çıktıkları karşılaşmada ilk yarıda karşılıklı atılan iki gol sonrasında mümkün olduğu ölçüde oyunu kontrol altına alma anlayışı ağır bastı. Fakat burada beraberlik sonrası sahaya atılan zippo çakmağın yarattığı müthiş gerginlik sonrasında dört futbolcunun sarı kart ile cezalandırılması gibi bir duruma şahitlik etmiş olduk. Galatasaray tribünleri fair play yerine her fırsatta rakibe yönelik bir şeyler fırlatma davranışını seçti ve ortaya son derece tuhaf görüntüler çıktı. Atılan çakmağın Fenerbahçeli futbolcunun kafasına geldiğini ve yardığını düşündüğünüzde alınacak olan cezanın ne olabileceğinin acaba atan taraftar farkında mıdır? Hiç zannetmiyorum ve ilginç bir biçimde maçın son dakikaları içerisinde Fenerbahçe kalecisi Berke’nin yerde olduğu pozisyonda arkadan atılan bütün bir elmanın da oraya nasıl girdiğini, saha güvenliğini sağlayanların açıklaması gerekiyor.

Tribünlere giden taraftarların ısrarla bozuk para, çakmak, anahtarlık hatta kullanmadıkları telefonları dahi tribünlerden sahaya yolladıklarını çok gördük. Bu görüntülerin bir türlü değişmediğini ve oynanan karşılaşma sonrasında maç boyunca yaşanan gerilimin maçın bitiminde de kendisini fazlasıyla hissettirdiğini yine izlemek zorunda kaldık! Bu ülkede bazı şeyler hiç ama hiç değişmiyor ve tribünlere giden taraftarların kendi saha ve seyirci avantajı önünde mağlubiyet yaşadıkları bütün karşılaşmalarda istisnasız bütün stadyumlarda benzer görüntüler devam ediyor.

Bu karşılaşma bitiminde de bütün televizyonlarda yeniden pozisyon pozisyon değerlendirme yapmak suretiyle önce hakem (VAR hakemleri de dahil olmak üzere) masaya yatırılacak. Ardından mağlup olan takımın teknik direktörü ile kötü oynayan isimlerine yönelik açıklamalar birbirini kovalayacak ve bu karşılaşmada tarihteki yerini alacak. Fakat bu karşılaşmada olanlar bir sonraki karşılaşma için yeni beklentileri ve yeni hazımsızlıkları körüklemenin dışında bir işe yaramayacak!

Aslında bu ve benzeri anlayışlar içerisinde futbolu adım adım yok etmekte olduğumuzu bir türlü göremiyoruz. Bu akşam sahada her iki takımda da adeta birer yıldız gibi parlayan Kerem ve Berke’nin emeklerini bu yüzden çöpe atıveriyoruz. Oyunu çirkinleştiren, geren ve hem meslektaşlarını hem de hakemi zor durumda bırakan isimleri daha çok ön plana çıkartmak suretiyle bu gidişatı bir anlamda kendimiz hazırlıyoruz. Maçın kırmızı karttan sonraki süresi içerisinde yaşanan gerilim dolu dakikaları ve bunun yarattığı tahribatı her iki takım taraftarı da kendi takım penceresinden görmeye devam edeceği için bu olup bitenleri bir türlü sonlandıramayacağız.

Maçın en gergin kişisi olan Fatih Terim yine bir Fenerbahçe karşılaşmasında kırmızı kart görmeyi başardı! Sarı kartların havada uçuştuğu karşılaşmanın kazananı Fenerbahçe olmakla birlikte aslında bu mücadeleyle birlikte futbol adına kaybetmeye devam ettiğimizi söylemek durumundayım. Galatasaray bu mağlubiyet sonrasında şampiyonluk yarışından iyice uzaklaşmış ve her zor döneminde olduğu gibi yine ezeli rakibini kurtarmıştır. Karşılaşma bu açıdan da geçmişteki örneklerinin yanındaki yerini alacak bir sonuçla noktalanmış ve Fatih hoca bir kez daha mutlak favori olarak çıktığı karşılaşmadan mağlubiyetle ayrılmıştır. Fakat bütün bunların ötesinde asıl üzerinde durulması gereken hususun Fatih Terim’in Vitor Pereira’nın taktiksel anlayışına net bir biçimde mağlup olmuş olmasıdır. Galatasaray’ın yediği ilk goldeki büyük diziliş hatası ilk yarıda iki kez yaşandı ve ikincisinde gol geldi. Bu haliyle Galatasaray’ın sezon sonunda şampiyon olabilmesi mucize olacaktır. Buna karşın Fenerbahçe’nin durumunun da çok müthiş olmadığını ve yarış içerisinde olmayı sürdürmekle birlikte işinin çok ama çok zor olduğunu belirtmeliyiz.

Son bir parantezi de hakeme açmak gerekirse bu akşam oynanan karşılaşmada verdiği kararlar kadar vermediği kararlarla da daha maç başlamadan hakkında yığınla açıklamada bulunulmuştu bile. Elinden geldiği kadar iyi yönettiğini ve maçı kontrolü altında tuttuğunu buna karşın son on beş dakika içerisinde oyuncuların ve teknik ekiplerin kendisine hiç ama hiç yardımcı olmadığını da söylemeliyiz. Maçın son dakikalarında aslında bir anda büyük bir skandalın eşiğinden de dönüldü. Fenerbahçe yedek kulübesinin önünde dört futbolcu birden değişiklik için beklemeye başladı. Fakat Fenerbahçe daha önce iki oyuncu değişikliği hakkını kullanmıştı ve eğer dört değişiklik daha yapılmış olsaydı, kazanılan maç için bambaşka yorumlar yapılmak durumunda kalınacaktı.