Bu iş böyle olmaz!

Başlıktaki bu sözler Fenerbahçe ile Başakşehir futbol kulübü arasında oynanan karşılaşmanın bitiminde basın mensuplarına maçın kritiğini yapan kulüp başkanı Göksel Gümüşdağ'a ait. Sayın başkan hakem Bahattin Şimşek'in hakem olmadığını ve hakemlik yapmaması gerektiğini söyledi. Ardından ülkemiz futbol tarihinde hiç ama hiç bitmeyen bir klişeyi ekleyiverdi: Bu hakemlerle lig bitmez! Sayın Gümüşdağ ve onun gibi düşünen hatta düşünmekle kalmayıp sık sık bunu dile getiren bütün kulüp başkanları, yöneticileri lütfen bu sözlerinizle ortamı germekten vazgeçin! Çünkü liglerimiz bundan önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da yine bu hakemlerle oynanmaya devam edecek ve bu hakemlerle tamamlanacak. Sizler hakemler üzerinden kendi pozisyonlarınızı koruma ve yaşanan mağlubiyetlere kılıf arama uğruna hakemleri taraftarların önüne attığınız sürece, bu durum iyiye değil kötüye doğru yaşanmaya devam edecektir.

Futbolun hatalar oyunu olduğu gerçeğini teknoloji kullanmak suretiyle ortadan kaldırmaya gayret ederken ne yazık ki ortaya daha da tuhaf bir durumu çıkarttık. Artık elimizde ekranların başından seyredip var olan pozisyonlarla ilgili olarak uyarılarda bulunan VAR hakemleri de bulunuyor. Fakat buna rağmen futboldaki tartışmalar bitmiyor tam tersine daha da artıyor. Çünkü yaşanan gelişmeler karşısında herkes kendi çıkarları üzerinden açıklamalar yapmayı sürdürüyor, bu ise hakikaten saçma sapan bir durumun yaşanmasına yol açıyor. Fenerbahçeliler bu gece yaşananlarla ilgili olarak yapılan eleştiriler karşısında daha önce kendilerine yapılan hataları sosyal medya üzerinden paylaşıyorlar. Galatasaraylılar kendilerinin oynamadığı karşılaşma ile ilgili olarak futbolda karanlık gece paylaşımı yapıyorlar. Velhasıl kelam kendi haklılıkları üzerinden giden bütün takımlar, yapmış oldukları açıklamalarla, paylaşımlarla var olan durumun daha da olumsuz bir hale bürünmesine neden oluyorlar. Burada hakemler verdikleri kararlar kadar veremedikleri yahut vermedikleri kararlarla daha fazla eleştiriye maruz kalıyorlar. Sahadaki en kıymetli formanın hakem forması olduğu gerçeğinin ayırdına bir türlü varamadıkları için de her karşılaşmada biraz daha fazla ezilen ve eleştirilen hakemlerle karşılaşmayı sürdürüyoruz.

İki takım arasında oynanan karşılaşma bambaşka bir sonuçla ve çok daha farklı tartışmalarla bitebilir miydi, evet bitebilirdi. Eğer Fenerbahçe maçı kaybetmiş olsaydı büyük bir ihtimalle kendi sahasındaki üst üste yenilgi rekoru nedeniyle teknik direktörle olan bağın gözden geçirilmesi üzerinde durulacaktı. Fakat yine hakem üzerinden gidilen ve hakemlerin futbol sahası içerisindeki konumlarının yarattığı etkilerin konuşulduğu bir geceye şahitlik etmiş olduk. Oysa son birkaç gündür futbola dair yaşadıklarımızdaki tuhaflıklar hususunda seslerini her nedense çıkartamayan kulüp başkanlarının, iş hakemlere geldiğinde son derece konuşkan olduklarını bir kez daha gördük! Ortada ülke futbolunun alınan kararlarla getirildiği son derece tuhaf bir yer var, buna karşın kulüp başkanları hâlâ oynanan karşılaşmadaki hakemlerin derdindeler. Lütfen biraz da bu ülkenin futbolunun asıl sorunlarına eğilmeyi deneyin. Örneğin maç ertelemek için zamanımız yok diyen futbol federasyonu başkanına neden liglerin 21 takıma çıkartıldığını ve pandemi sürecinde 6 hafta birden fazla oynamak zorunda kaldığınızı soruverin bakalım! Veya naklen yayın ücretlerinizin her defasında biraz daha fazla kısıtlanması, geç ödenmesi veyahut ödenmemesi konusunda neden naklen yayın ihalesini fesih yolunu seçmediğinizi kamuoyuna açıklayın da öğrenelim. Hakemleri eleştirerek, sizlere dönecek olan eleştiri oklarından kurtulabileceğinizi sanmayın. Kötü yönetim şiddettir!

Türkiye futbol tarihinin en özgün isimlerinden bir tanesi olan Özkan Sümer'e Allahtan rahmet, kederli ailesi ve başta Trabzonspor camiası olmak üzere tüm futbol kamuoyuna baş sağlığı diliyorum. Nurlar içinde yatsın.