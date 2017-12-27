Yorumu size bırakıyorum

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Ahmet Sever

ahmetsever4242@gmail.com

27 Aralık 2017

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Erdoğan, 1999 yılında bir şiir okuduğu için 6 ay hapis yattığı cezaevinin bulunduğu yerde konuşuyor...

Tarih: 6 Aralık 2013

Yer: Kırklareli Pınarhisar ilçesi.

Cumhurbaşkanı (o dönem Başbakan) Tayyip Erdoğan, 1999 yılında bir şiir okuduğu için 6 ay hapis yattığı cezaevinin bulunduğu yerde konuşuyor:

“Ben şiir okudum diye burada cezaevinde kaldım.

Bu ülkede binlerce insan şiir okudu diye, şarkı söyledi diye, yazı yazdı diye, görüşlerini beyan etti diye, benim maruz kaldığım eziyetten hatta daha fazlasına onlar maruz kaldılar.

Kimileri yıllarını hapishanelerde geçirmek zorunda kaldı.

Biz, sadece şahsımı değil, milletimin önemli çoğunluğunu mahkemelere, hapishanelere mahkum eden sebepleri tek tek ortadan kaldırdık.

Allah’a hamdolsun, ben kendi ülkemdeydim. Ama kimileri vatanlarını terk etmek zorunda kaldı.

Ama bu ayıbı, anti demokratik atmosferi değiştirmek için çok büyük mücadele verdik.

Süreç bitmiş değil. Demokrasi yaşayan bir süreçtir.

Şarkılardan, sözlerden, kavramlardan korkmayacak kadar büyük bir milletiz.

Türkiye daha da büyüyerek, itibarını daha da artıracak.

Vatanımızın gücüne güç, itibarına itibar katacağız.”

 

 

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