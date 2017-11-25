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Ahmet Sever

ahmetsever4242@gmail.com

25 Kasım 2017

Devletin çöken kurumları (2) - DDK’nın bir adı vardı, o da gitmiş!

Abdullah Gül döneminde yayınlanan 34 adet Devlet Denetleme Kurulu raporu Cumhurbaşkanlığı'nın sitesinden kaldırıldı

Geçen hafta P24’te, “Devletin çöken kurumları” başlıklı bir yazı yazmıştım...

Yazıda, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Ayak bağı” olarak gördüğü denetim kurumlarının nasıl işlevsizleştirildiğini, etkisizleştirildiğini hatta varlık nedenlerini kaybettiğini, artık kapılarına kilit durulsa bile fazla bir şey değişmeyeceğine dikkat çekmiştim...

Bunlardan biri de Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu’ydu...

O bölüm aynen şöyleydi:

“11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün gece gündüz çalıştırdığı DDK’nın son 3.5 yıldır hazırladığı ve yayınladığı tek rapor yok...

Cumhurbaşkanlığı sitesinde “Faaliyetler” başlığını tıklayın. DDK raporları bölümüne girdiğinizde, yayınlanan son raporun 12 şubat 2014 tarihine ait olduğunu göreceksiniz...

Sitede, Gül döneminde yayınlanan, Hrant Dink’in öldürülmesinden, maden kazalarına, Adli Tıp Kurumu’nun faaliyetlerinden, Muhsin Yazıcıoğlu’nun, Turgut Özal’ın vefatıyla ilgili şüphelere kadar 34 ayrı rapor alıyor...

Ancak, Cumhurbaşkanı Erdoğan, DDK’yı denetim yapmakla hiç görevlendirmemiş.”

Bugün Cumhurbaşkanlığı’nın internet sitesine tesadüfen bakarken beni şaşkına çeviren bir durumla karşılaştım...

Sitenin “Faaliyetler” bölümünde yer alan DDK raporları kaldırılmış...

Sadece, “DDK raporları” ibaresi değil, Gül döneminde DDK’nın yayınladığı 34 rapor da yok olmuş!

Bir hafta önce sitede duruyordu hepsi de...

Bir yanlışlık olabilir düşüncesiyle defalarca kontrol ettim, hatta sitenin “Arama” bölümüne, “Devlet Denetleme Kurulu”, “DDK raporları” yazdım, yine bir sonuç çıkmadı...

Ara ki bulasın...

DDK’nın adı sadece Cumhurbaşkanı’nın görev ve yetkileri başlığı altında iki yerde duruyor:

“-DDK üyelerini ve Başkanını atamak.

  -DDK’ya inceleme, araştırma ve denetleme yaptırmak”...

Bunun dışında, DDK’nın izine rastlamak mümkün değil...

DDK’ya başka sitelerden ulaşmaya çalıştığınızda da Cumhurbaşkanlığı sitesine yönlendiriliyorsunuz ve yine aynı tabloyla karşılaşıyorsunuz...

DDK’nın, Cumhurbaşkanlığı internet sayfasında bir tek adı vardı...

Şimdi o da yok olmuş, ismi bile kalmamış...

Hem hiç görevlendirmiyorsunuz...

Hem siteden adını siliyorsunuz...

O zaman kapatın gitsin!

Hiç olmazsa ciddi bir tasarruf yapılmış olur...

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