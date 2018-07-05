T24 LogoT24 Logo
Haberler

Zorla öpmek istediği kadın tarafından dili koparılan saldırgana 5 yıl hapis istemi

05 Temmuz 2018 15:26

Esenyurt'ta 2016 yılının Mart ayında zorla öpmek istediği E.O. (28) tarafından dili koparılan M.O.'nun (19) yargılandığı davada duruşma savcısı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Mütalaada, tutuksuz sanık M.O.'nun " E.O.'yu arkadaşıma benzettiğim için sürpriz bir şekilde öptüm" şeklindeki savunmasının makul ve geçerli bir savunma olmadığı vurgulandı. Mütalaada, sanığın "Cinsel davranışlarla bir kimsenin vücut dokunulmazlığını ihlâl etmek" suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapis istemiyle cezalandırılması talep edildi.

ETİKETLER

dil koparmazorla öpmektaciz5 yılesenyurt2016

Diğer Videolar

Rus yolcu uçağının kuyruğu piste çarptı

Antalyalı çiftçilerin zirai don nöbeti

Pistten çıkan uçağın enkazını kaldırma çalışmaları devam ediyor

Eski İçişleri Bakanı Hasan Fehmi Güneş: Bir sonraki kongrede iktidar partisinin kongresini yapacağız

Sobe | Müzisyen Korhan Futacı oyuncu Ezgi Çelik'e anlattı: Bir yanımız iç sıkıntısı bir yanımız güneşli

Kadıköy'de "Damat istifa" tezahüratı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Suriye'de tehlikeli gerginlik sürüyor, Rusya-Türkiye temasları tansiyonu düşürmeyi amaçlıyor...

"2,5 milyon Euro bulsak Marmara depremiyle ilgili 5 saniye öncesinden...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Metin Gürcan: Moskova'nın sabrı taştı; Ankara'dan İdlib konusunda net yol...

Zülfü Livaneli o sesi arıyor!...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Yayından alınan pilot Altan: Trafik, İstanbul Havalimanı'na göre ayarlandığı için...

İşsiz baba "Çocuklarım aç" diyerek kendini yaktı; AKP'li meclis üyesi...

Babası tarafından öldürülen Şeyma Yıldız’ın arkadaşları: Erkek arkadaşı yoktu, gerçek...

Mahsun Kırmızıgül: Bu ülkeyi soyan gözü doymazlar, bu garibana iyi...

Financial Times: Çin'in ekonomik büyümesi yavaşlarsa Türkiye'nin milli geliri artacak...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Suriye'de tehlikeli gerginlik sürüyor, Rusya-Türkiye temasları tansiyonu düşürmeyi amaçlıyor...

"2,5 milyon Euro bulsak Marmara depremiyle ilgili 5 saniye öncesinden...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Metin Gürcan: Moskova'nın sabrı taştı; Ankara'dan İdlib konusunda net yol...

Zülfü Livaneli o sesi arıyor!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24