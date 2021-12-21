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Zonguldak'ta denizde hortumlar oluştu

Hortumlar kıyıya doğru yaklaştıkça etkisini kaybedip kayboldu

21 Aralık 2021 17:43

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi açıklarında denizde hortumlar oluştu. Öte yandan Zonguldak'ta etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle İstanbul yönüne giden TIR'ların geçişine izin verilmezken, Ereğli ilçesinde ise kontrolden çıkan 2 otomobil, devrildi. Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde denizin üzerini bulutlar kaplarken, ayrı bölgelerde 3 tane Hortum oluştu.Hortumlar kıyıya doğru yaklaştıkça etkisini kaybedip kayboldu.

Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından Zonguldak'ta beklenen kar yağışı, gece saatlerinde ilçelerde başladı. Sabah saatlerinde ise kent merkezinde dolu etkili oldu.

ZonguldakDoluKarHortumEreğli

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