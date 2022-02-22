Zonguldak'ta 'çürük portakal' kavgası; kılıçla saldırdı

‘'Adamın birinin kılıç çekip üzerime geldiğini gördüm’'

"Olay esnasında ben karşıda restoranda çay içiyordum. Çok değerli bir ağabeyim vardı. Onu davet ettim. Kendisi de kısa süreli işi olduğunu söyledi. Biraz zaman geçince ben yanına gittim. İş yerinden daha önce portakal almışlar. Portakalı çürük olarak aldığını görünce değiştirmek istemiş. O sırada da tartışma oluyor. Ben araya girdim. Portakal için değmeyeceğini söyledim. 'Sen kimsin diyerek' bana yumruk attılar. 9-10 kişilik grup bana saldırdılar. Kavga sırasında parmağımı bile ısırdılar. Olay yatıştı. Bu sefer adamın birinin kılıç çektiğini ve üzerime geldiğini gördüm. Orada da tekrar arbede yaşandı. 4-5 kişi tuttular beni. Mecburen kendimi savunmak, korumak zorunda kaldım. Bizim oradaki amacımız iyi niyetliydi. Olay bizim üzerimize döndü. Olayın benimle hiçbir alakası yok. Akabinde kılıçlı bir saldırıya maruz kaldım. Daha sonra adliyelik olduk ve serbest bırakıldılar. Burada vicdanımız yaralandı. Sonuçta samuray kılıcıyla öldürülen insanlar var."

Kaynak: İHA