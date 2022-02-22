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Zonguldak'ta 'çürük portakal' kavgası; kılıçla saldırdı

‘'Adamın birinin kılıç çekip üzerime geldiğini gördüm’'

22 Şubat 2022 21:46

Zonguldak'ta iki taraf arasında çürük portakaldan çıktığı iddia edilen kavgada taraflardan biri zülfikar kılıcıyla saldırmaya kalktı.
 
Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde, önceki gün yaşanan olayda, bir vatandaş alışveriş yaptığı manavdan aldığı portakalların çürük olduğunu öne sürerek değiştirmesini istedi. Bu sırada arkadaşının iş yeri sahibi ile tartıştığını gören Erkan Cinbir iş yerinin önüne geldi.
 
İHA'nın aktardığına göre olayın bir anda büyümesi üzerine Erkan Cinbir ve arkadaşı; iş yeri sahipleriyle tartışmaya başladı. Tartışma kavgaya dönüşürken taraflar cadde ortasında tekme tokat birbirine girdi.
 
Bu sırada ismi belirlenemeyen bir kişi eline aldığı zülfikar kılıcıyla kavganın yaşandığı yere doğru koşmaya başladı. Olayın görgü tanıkları ise büyük bir şok yaşayarak çığlık çığlığa kaldı. Erkan Cinbir'e saldırmaya çalışan kişinin elinden alınan kılıç, kavganın yaşandığı yerden uzaklaştırıldı.
zonguldakkılıç

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