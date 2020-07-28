İzmir’de feci kaza kamerada; takla atan araç 8 aracın üzerinden geçti

İzmir’in Bayraklı ilçesinde meydana gelen feci kazada bir araç, 8 aracın üzerinde takla attı. Havada metrelerce takla atan aracın sürücüsü olayda yaralanırken, dehşet anları bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Görüntülerde aracın seyir halindeyken refüje çarpması ve ardından ağaca çarparak takla attığı anlar yer aldı. Aracın diğer araçlara çarparak defalarca takla atması da kameralar tarafından görüntülendi.

Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.