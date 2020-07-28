T24 LogoT24 Logo
Haberler

İzmir’de feci kaza kamerada; takla atan araç 8 aracın üzerinden geçti

28 Temmuz 2020 09:30

İzmir’in Bayraklı ilçesinde meydana gelen feci kazada bir araç, 8 aracın üzerinde takla attı. Havada metrelerce takla atan aracın sürücüsü olayda yaralanırken, dehşet anları bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Görüntülerde aracın seyir halindeyken refüje çarpması ve ardından ağaca çarparak takla attığı anlar yer aldı. Aracın diğer araçlara çarparak defalarca takla atması da kameralar tarafından görüntülendi.

Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

ETİKETLER

izmirkazatakla atan araç8 araçbayraklıtrafik kazası

Diğer Videolar

Van-Hakkari karayolundaki heyelan kamerada

16 yaşındaki Rana ile 18 yaşındaki Mahmut yedi gündür kayıp

Resulayn’da patlama: 2 ölü, 4 yaralı

Artvin'in Borçka ilçesinin iki köyü karantinaya alındı

İkinci el araç piyasasındaki fiyat yükselişi sürüyor

Karantinada olması gerekirken arkadaşları ile çıktığı gezide yakalandı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Polat: İstanbul biriktirdiklerini bir gecede harcayan...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Soylu'dan gazetecilere: Kaymakamları açığa almışız ama esas sizi açığa almak...

Mehmet Tezkan: S-400'leri neden depoda tutuyoruz?...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı: Açık konuşalım; polis ve itfaiye teşkilatları bile...

Demet Akalın ve Alişan’ın programına katılmamak için “Müziği bıraktım” diyen...

Milli Eğitim Bakanlığı, yüz yüze eğitim programını açıkladı!...

Ankara Valiliği'nden Koronavirüs önlemi: Mesai saatlerinde değişiklik yapıldı...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Polat: İstanbul biriktirdiklerini bir gecede harcayan...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Soylu'dan gazetecilere: Kaymakamları açığa almışız ama esas sizi açığa almak...

Mehmet Tezkan: S-400'leri neden depoda tutuyoruz?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24