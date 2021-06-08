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Ziraat Bankası önünde öğrencilerden eylem: 'AKP'nin gençliğe faturası'nı yırttılar

“AKP'nin gençliğe kestiği faturayı kabul etmiyoruz”

08 Haziran 2021 20:34

Ziraat Bankası'nın medya grubunu satın almak için verdiği kredinin geri ödenmediği iddiası, KYK borcu olan öğrenciler arasında tartışma yarattı. Üniversite öğrencileri, Ziraat Bankası önünde eylem düzenleyerek iddiaların aydınlatılmamasına tepki gösterdi. Öğrenciler, 'AKP'nin gençliğe kestiği temsili fatura'yı yırtarak tepkilerini dile getirdi.

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in, Doğan Medya’nın baskı altında satışından sonra Yıldırım Demirören'in 750 milyon dolarlık borcunun taksitlerini bile Ziraat Bankası'na ödemediği iddiası milyonlarca Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) borçlusu gencin tepkisine yol açtı.

Sayıları 5,5 milyonu bulduğu ifade edilen Ziraat Bankası'na KYK borcu olan gençler ‘Borcumu ödemiyorum' kampanyası başlatırken, bugün İstanbul'da Ziraat Bankası önünde öğrenci eylemi düzenlendi.

İstanbul Kadıköy Bahariye Caddesi üzerinde bulunan Ziraat Bankası önünde bir araya gelen üniversite öğrencileri, “Sermayenin değil, öğrencilerin borcu silinsin” pankartı, “Borçlu değil alacaklıyız”, “KYK borçları silinsin”, “Parasız eğitim haktır” dövizleri açtı.

Öğrenciler, eylemlerinde yaptığı ortak basın açıklamasında Ziraat Bankası'nın 300 bin KYK borçlusunu icraya verdiğini ve verilen kredinin ‘müşteri sırrı' denilerek detaylarının açıklanmadığını hatırlatarak, “Ortada bir sır olduğu gerçek. Bu sırrın çetelerle, mafyalarla iç içe girmiş ilişkiler olduğunu biliyoruz” denildi.

Öğrenciler eylemlerinde, AKP'nin gençliğe kestiği faturayı temsil eden, üzerinde “KYK borçları, fatura zamları, çöken online eğitim sistemleri, doğanın talanı, kadın cinayetleri, yetersiz sağlık hizmetleri, ekonomik kriz, savaş, homofobi, geleceksizlik, kayyumlar” yazılı fatura taşıdı.

“AKP'nin gençliğe kestiği faturayı kabul etmiyoruz” diyen üniversite öğrencileri ardından faturayı yırttı.

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