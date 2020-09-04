T24 LogoT24 Logo
Haberler

Zincirleme kaza | Yavaşlayan trafikte araçlar böyle birbirine girdi

3 yaralı olay yerine gelen ambulansla çevre hastanelere kaldırıldı

04 Eylül 2020 13:40

Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde zincirleme kaza yaşandı. 11 aracın karıştığı ve 3 kişinin yaralandığı kaza anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. 

Kaza, saat 16.00 sıralarında Kocaeli’nin Başiskele D-130 karayolu Seymen mevki İzmit istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, D-130 Karayolu Seymen Körfez Mahallesi mevkiinde kontrolden çıkan, aralarında 2 kamyonetin bulunduğu 11 araç birbirine girdi. Kazada 3 kişi yaralanırken olay yerine çok sayıda 112 Acil Yardım ekibi sevk edildi. Kazada bazı araçlar hurdaya dönerken araçlarda çıkarılan 3 yaralı olay yerine gelen ambulansla çevre hastanelere kaldırıldı.

ETİKETLER

kocaelibaşiskelezincirleme kazaseymen mevki11 araç

Diğer Videolar

Cüneyt Özdemir'den Ankara'ya yürüyen Soma madencileri için Soylu'ya çağrı: Devletin cemal yüzünü göstersin

Durak harici yerde inmek istedi; inemeyince otobüsün frenine bastı

Baskına gelen polisleri, içeriye, ateşini ölçerek aldı

TIR ve kamyonların karıştığı zincirleme kazada 3 kişi yaralandı

A Haber'in 'müjde' olarak verdiği haber sosyal medyanın gündeminde; "Bu sefer itiraf gibi"

Dolandırıcılar, yardım parası diyerek Belarus rublesi verdi, karşılığında 1 kilo altın aldı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Polat: İstanbul biriktirdiklerini bir gecede harcayan...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Öğrencinin hakaretine uğrayan öğretmen: Tuba mikrofonun açık...

2 çocuğunu köprüden Dicle Nehri'ne attı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Esnaftan, "Neden maske takmıyorsun" diye soran valiye: Canıma yetti, gebermek...

KKTC Cumhurbaşkanlığı seçimini Ersin Tatar kazandı, Mustafa Akıncı siyaseti bıraktı...

‘FETÖ’nün Solcuları’ kitabına 48 kişiden tekzip: Bir kez bile katılmadığımız...

Erdoğan: Topyekûn bir eğitim öğretim reformu yapmamız gerekiyor...

Meral Akşener'den Ümit Özdağ'ın 'FETÖ' imasına yanıt: Bülent Turan'ın yazdıklarına...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Polat: İstanbul biriktirdiklerini bir gecede harcayan...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Öğrencinin hakaretine uğrayan öğretmen: Tuba mikrofonun açık...

2 çocuğunu köprüden Dicle Nehri'ne attı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24