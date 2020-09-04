Zincirleme kaza | Yavaşlayan trafikte araçlar böyle birbirine girdi

Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde zincirleme kaza yaşandı. 11 aracın karıştığı ve 3 kişinin yaralandığı kaza anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Kocaeli’nin Başiskele D-130 karayolu Seymen mevki İzmit istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, D-130 Karayolu Seymen Körfez Mahallesi mevkiinde kontrolden çıkan, aralarında 2 kamyonetin bulunduğu 11 araç birbirine girdi. Kazada 3 kişi yaralanırken olay yerine çok sayıda 112 Acil Yardım ekibi sevk edildi. Kazada bazı araçlar hurdaya dönerken araçlarda çıkarılan 3 yaralı olay yerine gelen ambulansla çevre hastanelere kaldırıldı.