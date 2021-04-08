İstanbul'da karaya oturan geminin su altında yapılan söküm işlemleri görüntülendi

İstanbul Zeytinburnu sahilinde karaya oturan "STREAMLINE" adlı kargo gemisinin söküm işlemleri su altında yapılmaya başladı. 20 kişilik ekiple ekiple oksijen kullanılarak sökülen geminin parçaları geri dönüşüme kazandırılacak.

Kargo gemisi 29 Ocak tarihinde hava muhalefeti nedeniyle demir tarayarak kıyıya sürüklendi ve sancak tarafından karaya oturdu. Ardından yapılan çalışmalar sonucu "STREAMLINE" adlı geminin kurtarılamayacağı konusunda rapor hazırlandı. Rapor doğrultusunda 108 metre uzunluğundaki geminin söküm işlemine başlandı. Geminin yaşam alanı gövdesinden ayrıldı. Ardından su altında dalgıçlar tarafından kesim işlemi başladı. İşlemlerin bir ay içinde tamamlanması bekleniyor.

Su altı dronu ile kaydedilen görüntülerde dalgıçların yaptığı işin zorluğu dikkat çekti.







