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Zeytinburnu'nda bir erkek, kız kardeşini sokak ortasında sopayla döverek bayılttı

Şahsın, kadının şikâyetinden vazgeçmesi üzerine serbest kaldığı öğrenildi

04 Nisan 2022 15:20

İstanbul Zeytinburnu’nda bir erkek, kız kardeşini çocuklarının gözü önünde sopayla öldüresiye dövdü. O anlar kameralara yansırken, üzerinde sopanın kırılmasıyla bayılarak yere yığılan kadını hastanelik eden erkek, polis tarafından gözaltına alındı ancak kadının şikâyetinden vazgeçmesi üzerine serbest kaldığı öğrenildi.

Olay, geçtiğimiz Çarşamba günü saat 15.30 sıralarında Zeytinburnu Yeşiltepe Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sokak üzerinde 2 çocuğuyla birlikte yürüyen Hazal G., bir süre sonra durup cep telefonuyla konuşmaya başladı. O esnada kadının ağabeyi Hikmet K. elinde fırça sopasıyla kardeşine doğru koştu. Bir anda kadına vurmaya başlayan Hikmet K. ilk hamlesinde kadının eline vurarak telefonunu parçaladı.

Ardından defalarca kadının vücuduna ve kafasına vuran saldırgan onu bayılttı. Aldığı darbelerle neye uğradığını şaşıran kadın, yere yığılarak hareketsiz şekilde kaldı. Çocuklarının gözü önünde kadını öldüresiye döven ve üzerinde sopayı kırdığı görülen adam çevredekilerin müdahalesiyle uzaklaştırıldı. Kadının çocukları başına gelerek onu kendine getirmeye çalışırken, o anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Olayın ardından vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Hazal G.’yi yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Kadının durumunun iyi olduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kadının emniyete giderek şikâyette bulunması üzerine harekete geçen polis ekipleri, saldırgan ağabey Hikmet K.’yı yakaladı.

Gözaltına alınarak emniyete götürülen şahsın, kadının şikâyetinden vazgeçmesi üzerine serbest kaldığı öğrenildi.

Kaynak: İHA

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