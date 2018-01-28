Zeytin Dalı Harekâtı'nda 9'uncu gün | Burseya Dağı'na operasyon yeniden başladı

ürk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ile birlikte Afrin'e yönelik düzenlediği Zeytin Dalı Harekâtı dokuzuncu gününe girdi. TSK güçleri, Zeytin Dalı Harekatı'nın ilk gününde bir bölümünde kontrol sağlanan Afrin'deki stratejik öneme sahip Burseya Dağı'nda kontrolü sağlamak için yeniden harekete geçti. Bordo Bereliler, Muharebe Arama Kurtama (MAK) ve Tunceli Dağ Komando birlikleri operasyon başlattı. Türk Silahlı Kuvvetleri, Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında çıkan çatışmada iki askerin şehit olduğunu, 11 askerin de yaralandığını açıkladı. Çatışmada ayrıca iki ÖSO mensubu da hayatını kaybetti. Zeytin Dalı Harekâtı'nın başından bu yana şehit olan askerlerin sayısı 5'e yükselirken, 19 ÖSO militanı da hayatını kaybetti. TSK açıklamasında “447 terör örgütü mensubunun da etkisiz hale getirildiği” bildirildi.