Zeynel Lüle’den Hürriyet’e 8 Mart tepkisi: Utanmıyor musunuz, kendinize gelin!

TELE1 programcısı Zeynel Lüle, Dünya 8 Mart Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla İstanbul ve Ankara başta olmak üzere birçok kentte yapılan kutlamaları haberleştirmeyen Hürriyet’e tepki gösterdi. Lüle, kadınlara Türkiye'ye yayılan eylemleri yerine sadece Emine Erdoğan'ın açıklamasını yayımlayan Hürriyet'teki eski çalışma arkadaşlarına seslenirken, "Ne yapıyorsunuz siz" diye sordu.

Geçmiş yıllarda Hürriyet'te birlikte çalıştığı arkadaşlarına seslenen Lüle, "Arif ne yapıyorsun sen? Ateş kendine gel. Rıza dursun zaten garibin tekiydi, yazı işleri müdürü olarak adını yazsınlar diye çalışmıştır ama siz kendinize gelen” dedi.

Zeynel Lüle, Hürriyet'te geçirdiği 35 yılı da vurgulayarak, "orada geçen zamanına yazık olduğunu" söyledi.

Halen Tele 1'de program yapan, T24'^te köşe yazan ve aynı zamanda müzisyen olarak çok sayıda besteye imza atan Zeynel Lüle, uzun yıllar Hürriyet'in Strasbourg ve ardından temsilciliklerini yapmıştı.