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‘Zenne’ ve ‘Çekmeceler’ filminin yönetmenleri ABD’den tahliyelerini ve yurttaki karantina günlerini anlattı

Yönetmen Caner Alper ve Mehmet Binay, Şirin Payzın'a anlattı

27 Nisan 2020 16:18

Koronavirüs salgını nedeniyle ABD’den tahliye edilen vatandaşlarla birlikte Gaziantep’teki öğrenci yurdunda karantinaya alınan 'Zenne' ve 'Çekmeceler' filminin yönetmenleri Caner Alper ve Mehmet Binay, ABD'den tahliyelerini ve yurttaki karantina günlerini anlattı. Şirin Payzın'a konuşan yönetmenler yeni tip Koronavirüs salgını sürecinde ABD’nin sağlık sisteminin kendilerinde endişe yarattığını dile getirerek Türkiye'ye dönme kararında bunun çok etkili olduğunu söyledi.

Kaliforniya eyaletinde yaşayan yönetmen Alper ve Binay, yaşadıkları eyaletin New York’a göre daha erken önlem aldığını ve virüsün diğer yerlere göre daha az yayıldığını ancak buna rağmen süper marketlerde rafların bomboş olduğunu söyledi. ABD’deki sağlık sisteminin vatandaşlara maddi olarak büyük yükler bindirdiğini belirten yönetmenler, doktordan randevu alabilmek için görüntülü görüşme yapılması ve doktorun hasta olduğunuza ikna edilmesi gerektiğini ifade etti. Geçirdiği  bir rahatsızlık sırasında yaşadıklarını anlatan Binay, “Bir defa gözüm kapandı normal bir şekilde geçmedi bir acile gittik. O kadar fazla sorgu sual vardı ki 2 saat boyunca herhangi bir doktor göremedik. Doktora ulaşamadan çıkıp kendi imkanlarımızla ilaç bulmaya çalıştık” dedi. 

Türkiye’ye 354 yolcunun bulunduğu THY uçağı ile getirdiklerini söyleyen yönetmenler, 10 saat boyunca herkesin maske taktığını, uçak personelinin önlemler konusunda çok dikkatli davrandığını ve uçakta büyük bir sessizlik olduğunu belirtti. Bindikleri uçağın Ankara’ya ineceğini düşündüklerini ifade eden yönetmen Alper, “Gaziantep’e geleceğimiz belli değildi. İnmeden 4 saat önce belli oldu. Ancak kimsenin buna bir itirazı olmadı ” diye konuştu. 

Bulundukları öğrenci yurdunda koşulların iyi olduğunu aktaran yönetmenler, burada da gerekli önlemlerin alındığını ve kendilerine sağlanan imkanlardan memnun olduklarını kaydetti.

Salgına dair duygularını da paylaşan Mehmet Binay ve Caner Alper "Fiziki mesafeye rağmen insanın insana, insanın doğaya yaklaştığını, manevi sosyal mesafenin öneminin de anlaşıldığını" dile getirdiler. 

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