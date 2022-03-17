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Zelenski, Rus saldırılarında yaralanan sivilleri ziyaret etti

Zelenski, Rus bombardımanında yaralanan sivilleri tedavi gördükleri hastanede ziyaret etti

17 Mart 2022 20:51

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, Rus bombardımanında yaralanan sivilleri tedavi gördükleri hastanede ziyaret etti.

Başkent Kiev yakınlarındaki Irpin’de öldürülen ABD’li gazeteci Brent Reno’nun şoförüyle de bir araya gelen Zelenski, yaptığı açıklamada, “Vorsel’den tahliyesi sırasında işgalcilerin saldırısı altında kalan Vlosenko ailesi vücutlarıyla siper olarak birbirini koruyordu. Bölgesel savunma savaşçısı, Irpin’de öldürülen ABD’li gazeteci Brent Reno’nun şoförü ve Kiev’in cesur savaşçıları. Hepsi bir şeyde birleşiyor. Ukrayna sevgisi ve inancın boyun eğmez gücü. Acil şifalar” dedi.

Kaynak: İHA

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